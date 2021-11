OneDayMore otwiera nowy zakład produkcyjny zamienników mięsa

OneDayMore wprowadziła na rynek 100% roślinne zamienniki mięsa na bazie grochu i z dodatkiem białka dyni czy brązowego ryżu. Produkty dostępne są już w wybranych sieciach

handlowych. Debiut firmy w tym sektorze zainicjowało otwarcie nowego zakładu produkcyjnego, dedykowanego nowej linii asortymentowej.

W listopadzie br. w sprzedaży znalazły się cztery propozycje roślinnych alternatyw mięsa od OneDayMore: Roślinne Kiełbaski z grubo mielonym pieprzem i ziołami, Roślinne Burgery (klasyczny smak), Roślinne Klopsiki z czerwoną cebulką i tymiankiem, Roślinnie Mielone (delikatny, łagodny smak). Nowe produkty dedykowane są osobom, które ograniczenie ilości mięsa w diecie motywują względami zdrowotnymi, dobrostanem planety, bądź chęcią urozmaicenia standardowej diety. Wejście w niskoemisyjną kategorię produktową to element strategii firmy na rzecz realizacji zobowiązań wobec środowiska, w tym także ochrony zwierząt.

- Produkcja roślinnych zamienników mięsa to dla nas ważna decyzja biznesowa. W tym segmencie dzieje się dużo, ale jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza, że zainteresowanie alternatywami dla mięsa nieustannie rośnie. Na tle konkurencji chcemy wyróżnić się dobrym składem, tak, by nie tylko zaspokoić oczekiwania konsumentów związane ze smakiem i zapachem, ale także aby nasze propozycje były wartościowym posiłkiem w diecie. – mówi Dariusz Haraj, CEO OneDayMore.

Zamienniki mięsa OneDayMore: Skład

Zamienniki mięsa z nowej oferty OneDayMore oparte są w całości na składnikach roślinnych. Bazą produktów jest groch, stanowiący źródło białka. Receptury produktów zostały wzbogacone w składniki często niedoborowe w dietach roślinnych (witaminę B12 i żelazo), zgodnie z deklaracją producenta nie zawierają soi i pszenicy. Produkty zostały stworzone z myślą nie tylko o zdeklarowanych wegetarianach, weganach, ale przede wszystkich osobach, które starają się ograniczyć mięso w swojej diecie.

- Dzięki użytym przez nas surowcom, Roślinne Zamienniki Mięsa wizualnie i sensorycznie przypominają mięsne odpowiedniki, co ma potwierdzenie w testach sensorycznych i badaniach preferencji konsumenckiej. - informuje producent. „Krwista” barwa pochodzi z buraka, a pożądane przez konsumenta smak i zapach uzyskano przy użyciu wyłącznie naturalnych przypraw i aromatów.