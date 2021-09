OneDayMore uruchamia nowy zakład

OneDayMore powiększa swoje zaplecze produkcyjne. Inwestycja spółki mieści się w Poznaniu i jesienią zostanie oddana do użytku.

OneDayMore uruchamia nowy zakład produkcyjny w Poznaniu. fot. mat. pras.

Obecne intensywnie prace spółki obejmują już fazę wyposażenia zakładu roślinnego w nowoczesny park maszynowy, co oznacza, że w kolejnym kroku ruszy produkcja nowej linii asortymentowej, której dedykowany jest cały zakład, o łącznej powierzchni 8 tys. mkw. Częścią inwestycji jest też sfera biurowa i magazynowa.

Wykorzystane w hali produkcyjnej urządzenia i technologie zostały dostarczone przez znanych producentów maszyn i na potrzeby tej inwestycji, wspólnie ze specjalistami z OneDayMore, zostały one dostosowane do produkcji roślinnej. Będzie to nowoczesny zakład o strategicznym znaczeniu, w którym będą powstawały przyszłe, roślinne innowacje OneDayMore. W zakładzie produkcyjnym pracę znajdzie blisko 100 osób, obecnie finalizowane są procesy rekrutacji.

OneDayMore zwiększa możliwości produkcyjne

- Kluczem do tworzenia innowacyjnego produktu są nowoczesne zaplecze produkcyjno-techniczne oraz wykwalifikowani ludzie. Poczyniliśmy inwestycję, która znacznie zwiększy nasze możliwości produkcyjne i docelowo sprzedaż nowej kategorii produktów. Jestem pod wielkim wrażeniem tego projektu, który będzie realizował zadania związane z dbałością o środowisko naturalne, a przy okazji delikatnie wesprze także lokalną gospodarkę. Głęboko wierzę w to, że nasze niskoemisyjne roślinne propozycje odpowiedzą na potrzeby konsumentów, którzy – z różnych pobudek – decydują się na ograniczenie spożycia mięsa w swojej diecie – mówi Dariusz Haraj, CEO OneDayMore.

Na ten moment zamknięte są cztery startowe receptury produktów na bazie grochu. Roślinne Burgery, Kiełbaski, Klopsiki i Mielone będą dostępne na sklepowych półkach na przełomie października i listopada br., ale firma już pracuje nad opracowywaniem kolejnych roślinnych, innowacyjnych propozycji.

OneDayMore: Trend roślinny to trwała zmiana

- Zdolności produkcyjne nowego zakładu będą bardzo duże. Jesteśmy po testach sensorycznych pierwszych czterech roślinnych zamienników mięsa wśród konsumentów i dystrybutorów. Ich wyniki napawają nas dużym optymizmem na tyle, że już teraz opracowujemy kolejne receptury. W moim przekonaniu rosnąca liczba konsumentów, która redukuje spożycie mięsa to nie chwilowy trend, a trwała, zauważalna zmiana, która przekładać się będzie na sukcesywny wzrost zainteresowania produktami roślinnymi. Nie dążymy do tego, by walczyć z kategorią odzwierzęcą. Chcemy żyć z nią w symbiozie, dając konsumentom jeszcze większy wybór. Będziemy dążyć do tego, by nasze produkty były łatwo dostępne i atrakcyjne cenowo – dodaje Dariusz Haraj, CEO OneDayMore.