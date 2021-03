PE: protest przeciwko ograniczeniom w nazwach zamienników nabiału

- Podzielamy obawy 34 posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczące proponowanych ograniczeń dla sektora roślinnych alternatyw nabiału. Sektor ten jest już ograniczony w używaniu niektórych terminów, takich jak "mleko" lub "jogurt", ale dalsze ograniczenia byłyby równoznaczne z cenzurą. Ta szkodliwa poprawka została przyjęta po cichu i była pod silnym wpływem konserwatywnego lobby mleczarskiego. Nie przeprowadzono również oceny wpływu w odniesieniu do tej poprawki - mówi Jasmijn de Boo, wiceprezeska ProVeg International.

"Portugalska prezydencja UE nie była otwarta na wysłuchanie opinii i obaw ze strony sektora roślinnego, pomimo faktu, że poprawka 171 dotyczy firm produkujących roślinne alternatywy nabiału, a nie przemysłu mleczarskiego. Brakuje również jasności co do tego, z którymi interesariuszami konsultuje się prezydencja portugalska i Rada Europejska. Sektor mleczarstwa roślinnego jest cenzurowany przez poprawkę 171 i jest ignorowany, gdy próbuje wyjaśnić daleko idące konsekwencje poprawki 171 Radzie, Komisji i portugalskiej prezydencji UE. Możemy mieć tylko nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek; brak przejrzystości jest po prostu nierozsądny." - dodaje Jasmijn de Boo.

Jak podaje ProVeg, w praktyce, poprawka 171 może zakazać:

- Opisywania żywności na bazie roślin, jej smaku lub funkcji poprzez odwołanie się do znanej terminologii "mleczarskiej" . Na przykład stosowanie sformułowań takich jak "jest jak mleko", "kremowy" lub "maślany" w celu poinformowania konsumenta o przeznaczeniu, teksturze lub smaku, na opakowaniu lub w reklamie. Dodatkowo, poprawka zakazuje stosowanie informacyjnych zwrotów "nie zawiera mleka", "nadaje się dla osób cierpiących na nietolerancję laktozy" lub "roślinna alternatywa dla jogurtu".

- Pokazania wpływu na klimat poprzez porównanie śladu węglowego roślinnego produktu z jego mlecznym odpowiednikiem.

- Użycia zdjęcia roślinnego białego napoju rozlewanego przy stole śniadaniowym lub białej piany wijącej się do cappuccino.

W najbardziej restrykcyjnej interpretacji może to skutkować zakazem stosowania roślinnych opakowań do żywności, które wyglądają wizualnie podobnie do opakowań produktów mleczarskich.