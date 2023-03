Perła Polska, producent hummusów, wprowadza subbrand "Pełna Dobra". Firma z nową nazwą i szeroką kampanią reklamową chce rozpowszechniać hummus wśród Polaków jako pełnowartościową przekąskę nie tylko dla wegetarian.

„Pełna Dobra” – firma Perla Polska ruszyła z kampanią nowego subbrandu; fot. mat. pras.

Perla Polska: Nowa kampania reklamowa

Nowa kampania reklamowa firmy Perla Polska – związana z powstaniem subbrandu Pełna Dobra – potrwa od marca do czerwca 2023 roku. Obejmuje zarówno spoty w telewizji, reklamę w sieciach kina Multikino oraz na platformach VOD. W ramach kampanii prowadzone są również działania w digitalu i mediach społecznościowych Perla Pełna Dobra.

Kluczowym elementem kampanii są spoty reklamowe ,,Pełna Dobra” wyświetlane w wersji 30- i 15-sekundowej. Video będzie można oglądać przez cały marzec w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych Polsat oraz TVN, a także w kanałach tematycznych należących do tych dwóch stacji oraz do TVP. Natomiast od 13 marca do 13 kwietnia spot będzie można zobaczyć również w serwisach VOD, w tym: Player TVN, TVP VOD, Polsat Go oraz na platformach streamingowych należących do Wirtualnej Polski, Onetu oraz Agory.

Ze spotem będą mogli zapoznać się także widzowie Multikina, którzy odwiedzą sale kinowe w największych miastach Polski. W serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych marki dostępna jest skrócona, 15-sekundowa wersja reklamy.

W produkcję spotu zaangażowany był warszawski dom produkcyjny F25, reżyserem spotu jest Mikołaj Sadowski, natomiast za media plan i zakup mediów odpowiadał dom mediowy Mindshare. Perla Pełna Dobra nawiązała także współpracę z agencją kreatywną Od kuchni, odpowiedzialną za komunikację m.in. w mediach społecznościowych.

O subbrandzie Pełna Dobra

Strategia subbrandu Pełna Dobra zakłada budowę nowoczesnej, otwartej na nowych odbiorców marki producenckiej oraz rozpowszechnienie hummusu wśród Polaków jako idealnej, pełnowartościowej przekąski nie tylko dla wegetarian. Wszystkie elementy nowej komunikacji zostaną spięte w spójny system identyfikacji wizualnej, dzięki czemu konsumenci łatwo zidentyfikują komunikaty Perli w mediach, a produkty w sklepach.

Jak zapowiedział prezes Perla Polska, Michał Perel: Kampania reklamowa Pełna Dobra to dopiero początek naszych aktywności marketingowych skoncentrowanych wokół nowego subbrandu. Konsumenci oraz klienci współpracujący z naszą marką mogą spodziewać się wkrótce kolejnych działań związanych z nową odsłoną naszej marki.