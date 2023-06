Lidl umieszcza roślinne alternatywy na w lodówkach obok tradycyjnego mięsa. Pilotażowa akcja ma zadecydować o nowym układzie stoisk w sklepach sieci.

Lidl umieści roślinne alternatywy w dziale mięsnym; fot. shutterstock.com

Roślinne alternatywy w dziale mięsnym w Lidlu

W 70 sklepach w Holandii Lidl umieści swoje najlepiej sprzedające się zamienniki mięsa na tych samych półkach, co produkty pochodzenia zwierzęcego. Na przykład burger wegetariański zostanie umieszczony bezpośrednio obok burgera mięsnego. To samo dotyczy wegańskiego mięsa mielonego, kawałków kurczaka i shoarmy. Opakowanie ma wyraźnie pokazywać, że nie jest to produkt mięsny.

Pilotażowa akcja w Lidlu

W ramach akcji zaplanowano badania przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Wageningen i World Resource Institute. Podczas pilotażu mają pytać klientów w sklepach, dlaczego wybierają dany produkt. Po trzech miesiącach Lidl zdecyduje, czy układ pozostałych 370 holenderskich sklepów również ulegnie zmianie.

- Klienci, którzy już jedzą całkowicie wegetariańskie lub wegańskie jedzenie, niełatwo odnajdą swoje produkty w nowym układzie supermarketu - mówi Quirine de Weerd, szef ds. zrównoważonego rozwoju w Lidlu. Dlatego supermarket pozostawi półkę wegetariańską w niezmienionym stanie podczas pilotażu, aby wegetarianie nie musieli szukać swoich produktów gdzie indziej.

Lidl przedstawia się jako społeczny, zrównoważony i ekologiczny

Lidl chce pokazać klientom, jak łatwo włożyć do koszyka wegetariańską lub wegańską alternatywę. Supermarket od dawna przedstawia się jako społeczny, zrównoważony i ekologiczny. Nowy program pilotażowy bezproblemowo wpisuje się w tę politykę. De Weerd uważa, że ​​supermarkety ponoszą "wielką odpowiedzialność" za zmianę nawyków żywieniowych swoich klientów.

Holenderski ekspert ds. supermarketów, Erik Hemmes, uważa, że ​​nowy program pilotażowy to sprytne posunięcie ze strony Lidla. Według niego fakt, że sieć chce sprzedawać więcej produktów wegetariańskich i wegańskich, nie ma ukrytego motywu finansowego. "Lidl patrzy na to, co dzieje się w społeczeństwie i oczywiście stara się uzyskać dobry rozgłos" – mówi Hemmes.

Roślinny grill z Lidla

Także w Polsce Lidl zapowiedział, że będzie stale zwiększać udział produktów z białkiem pochodzenia roślinnego – włączając w to asortyment artykułów wegańskich, między innymi marki własnej Vemondo. W sezonie letnim sieć mocno promuje wegańską ofertę na grilla.