Żywność roślinna

Planeat (Nielone) planuje współpracę z kolejnymi sieciami handlowymi

Autor: Anna Wrona

Data: 16-01-2023, 09:12

- 2023 to dla nas rok wejścia we współprace z kolejnymi sieciami handlowymi oraz przygotowanie do ekspansji zagranicznej - zapowiada Martyna Polak współzałożycielka Planeat (Nielone).

Martyna Polak i Andy David Staniek, założyciele Planeat (Nielone); fot. Aneta Siemieniuk