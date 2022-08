Planeat pozyskuje 1,1 mln zł na rozwój roślinnych zamienników mięsa

Planeat (dawniej Nielone), producent roślinnych zamienników mięsa, pozyskał 1,1 mln zł na rozwój od aniołów biznesu. Dzięki środkom startup może zwiększyć moce produkcyjne oraz poszerzyć sieć dystrybucji. Wcześniej Planeat pozyskało grant od Fundacji Carrefour, a od czerwca produkty firmy są dostępne w wybranych sklepach sieci.

Martyna Polak i Andy Staniek, założyciele Planeat

Planeat, znane wcześniej jako Nielone, to polski startup foodtech, który produkuje roślinne zamienniki mięsa na bazie białka soi oraz białka grochu. Firma oferuje przede wszystkim roślinne mielone, czyli Nielone – surowy zamiennik mielonego mięsa, do wykorzystania przy przygotowywaniu pulpetów, kotletów mielonych, pierogów, lasagne, czy sosu bolognese. Od niedawna startup oferuje też inne produkty – np. gyros na bazie białka grochu. Wszystkie produkty są wegańskie oraz bezglutenowe i nadają się do pieczenia, smażenia i na grilla.

Założycielami Planeat są Andy Staniek i Martyna Polak. Oboje od nastoletnich lat pasjonują się jedzeniem i pracują z nim, a wcześniej prowadzili wegetariańskie i wegańskie lokale w Poznaniu. Sami nie jedzą mięsa i eksperymentowali z jego zamiennikami. W efekcie postanowili opracować własną alternatywę i tak w roku 2020 powstało Nielone.

– Coraz więcej konsumentów przykłada dużą wagę do swojej diety i całkowicie rezygnuje lub przynajmniej ogranicza spożycie produktów odzwierzęcych. Jeśli ktoś je mięso na co dzień, jednym ze sposobów na wprowadzenie łatwych zmian w diecie jest zastąpienie dotychczas spożywanych mięsnych produktów ich roślinnymi odpowiednikami. Zaczęliśmy pracę nad Nielonym, bo dostępne alternatywy dla mięsa po prostu nam nie smakowały, nie zachęcały do zakupu. Wiedzieliśmy, jak duży jest w nich potencjał i jak dużą zmianę żywieniową mogą przynieść. Smak to aspekt, który może skutecznie zniechęcić do wegetarianizmu i weganizmu, dlatego od początku zależało nam na tym, by nasze produkty były po prostu bezkompromisowo pyszne. Misja Planeat to ułatwianie i wspieranie roślinnej diety każdemu, kto lubi dobrze jeść

Andy Staniek, współzałożyciel Planeat