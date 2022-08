Planeat: Rynek produktów wegańskich ma duży potencjał (wywiad)

Autor: Anna Wrona

Data: 02-08-2022, 14:16

- Z miesiąca na miesiąc na sklepowych półkach pojawiają się nowe wegańskie produkty, dzięki czemu ludziom zdecydowanie łatwiej niż kiedyś je kupić. Ten rynek ma i będzie miał bardzo duży potencjał - mówi Martyna Polak, współzałożycielka Planeat (Nielone).

Martyna Polak i Andy David Staniek, założyciele Planeat (Nielone) na ProVeg New Food Forum; fot. Aneta Siemieniuk

Historia Nielone

Anna Wrona: Kiedy powstało Nielone i jaka jest historia Waszego start-upu?

Martyna Polak, współzałożycielka Planeat (Nielone): Nielone powstało, ponieważ nie było dobrych i porządnych zamienników mięs. Trzy lata temu, prowadząc wegetariańską kawiarnię i wegańską restaurację, wielokrotnie próbowaliśmy dostępnych na rynku zamienników mięs, jednak co tu dużo mówić.. prawie wszystkie były niesmaczne. Rozmawialiśmy o tym wtedy z Andym, że kurczę, jak one mogą być takie słabe w tych czasach, przecież potrafilibyśmy zrobić to smaczniej. No i tak się zaczęło. Pierwsze myśli, weryfikacja rynku, sprawdzanie możliwości, surowców, receptur. Przeplatało się to mocno z naszą codzienną pracą operacyjną związaną z gastronomią, więc od początku nie poświęcaliśmy na ten projekt zbyt dużo czasu. Wiedzieliśmy jednak, że to jest to, co ma naprawdę duży potencjał rozwoju i jest to sposób na docieranie z dobrym i odżywczym wege jedzeniem nie tylko do gości przychodzących do naszej restauracji, ale samych lodówek tych ludzi. Wyobrażenie skali realnego wpływu na świadomość konsumentów ceniących sobie doskonały smak w końcu przeważyła i poszliśmy już tylko w Nielone. Nielonym w pełni zaczęliśmy zajmować się jesienią 2021 r. i od tamtej pory płyniemy z bardzo silnym wiatrem w żaglach.

Rozwój rynku żywności roślinnej

Jak od początku istnienia Waszej marki rozwinął się rynek roślinnych zamienników mięsa? Jak obecnie oceniacie potencjał tego rynku w Polsce?

To bardzo dobre pytanie, bo chwilami sami jesteśmy zaskoczeni prędkością rozwoju tego rynku w Polsce. Kilka lat temu Ci, którzy nie byli przekonani lub nawet wyśmiewali weganizm, teraz zaczęli go wspierać lub rozwijać, inwestować w niego. Czy to hipokryzja? Uważam, że każde działania kierują inne motywacje, jednak - o ile procesy produkcji są rzeczywiście rzetelnie prowadzone (myślę tu o producentach wyrobów mięsnych, którzy poszerzają asortyment o wyroby roślinne) - wciąż patrzę na pozytywne strony tych ruchów, czyli zwiększanie dostępności roślinnych produktów. Większy problem jest z nieświadomością ludzi, którzy czują w wegańskich produktach tylko biznes i bardzo łatwo przychodzi im wyprodukowanie żywności o kiepskiej jakości. Gdy konsument spróbuje raz czy drugi niedobrych roślinnych produktów, to dlaczego miałby sięgać po kolejne?

Jednak wracając do tych bardziej pozytywnych myśli, w ogólnym ujęciu jakość oferowanych roślinnych produktów wzrasta, dzięki czemu każdy może wybrać te najbardziej odpowiednie dla siebie. Era kotletów sojowych i tofu jest już za nami, chociaż te produkty wciąż mocno doceniam, bo dają wiele możliwości w kuchni. Aktualnie z miesiąca na miesiąc na sklepowych półkach pojawiają się nowe wegańskie produkty, dzięki czemu ludziom zdecydowanie łatwiej niż kiedyś je kupić. Ten rynek ma i będzie miał bardzo duży potencjał rozwoju.

Co działo się u Was przez ostatnie miesiące?

Było bardzo dużo zmian, bo na początkowym etapie firmy cały czas jest co robić, a jednocześnie jest to najlepszy moment na wprowadzanie wszelkich udoskonaleń. W zasadzie nasze działania ostatnich miesięcy skupiały się na wprowadzeniu nowej marki parasolowej nad Nielonym, dzięki czemu mamy też więcej przestrzeni na kolejne produkty. Nowa marka wiodąca to Planeat (czyt. planit), czyli połączenie słów niosące za sobą plan na smaczne i porządne roślinne jedzenie, które nie szkodzi planecie. Dzięki wprowadzeniu Planeat, do Nielonego, czyli serii naszych roślinnych mięs mielonych w kilku wariantach, dołączył już Roślinny Gyros w stylu greckim, w którym łączymy soczystość kawałków niemięsa z oryginalnymi aromatycznymi greckimi ziołami. Dzięki Planeat nasze dalsze działania będą spięte w spójną całość.

Ponadto nasz zespół zwiększył się o wspaniałych ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem powodują dalszy dynamiczny rozwój.

Jak rozwijała się Wasza sieć dystrybucji?

W naszym przypadku zaczęliśmy od sprzedaży naszych produktów w lokalnych sklepach ze zdrową żywnością, później przyszedł czas na własny sklep internetowy, sprzedaż do restauracji oraz pierwsze pojawienie się w sieci handlowej.

Od czerwca tego roku nasze produkty dostępne są w kilku sklepach sieci Carrefour, mamy już też za sobą sezonowy in-out w Carrefour na całą Polskę. Ta współpraca dała nam przede wszystkim ogromne doświadczenie w działaniu na dużą skalę i dzięki niej jesteśmy bardziej przygotowani do dalszego skalowania. Największe wyzwanie takiej współpracy to chyba to, że wszystko musi wyjść zawsze i wszędzie "na tip top", nie ma tu miejsca ani czasu na jakiekolwiek pomyłki, braki, czy opóźnienia dostaw. To prawdziwe wyzwania zarówno operacyjne jak i logistyczne, jednak przy właściwej organizacji i pełnym zaangażowaniu zespołu wyniki tych prac są bardzo satysfakcjonujące.

Co macie teraz w planach?

Aktualnie pracujemy nad kolejnymi produktami, które wyjdą na półki jeszcze w tym roku, zwiększamy zespół i produkcję, współpracujemy z coraz to nowymi odbiorcami i intensywnie rozwijamy kolejne pomysły.

Jednocześnie realizujemy prace badawczo-rozwojowe z nowymi surowcami, które będą w naszych wyrobach.