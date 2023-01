Największe roślinne targi w Europie za nami. Zapraszamy na świeże inspiracje prosto z londyńskiego Plant-based World Expo okiem Karoliny Centkowskiej.

Największe roślinne targi w Europie – świeże inspiracje prosto z londyńskiego Plant-based World Expo/fot. Karolina Centkowska

Plant-based World Expo. Świeże inspiracje

175 wystawców, 2 dni, 4000 odwiedzających - tak w liczbach można opisać Plant Based World Expo Europe, które odbyło się w Londynie w listopadzie 2022 roku. Na targach można było spróbować między innymi: roślinnego filetu z łososia, substytutu jagnięciny czy steka drukowanego 3d. Jakie trendy zwróciły uwagę na targach?

Mięso drukowane 3d

Roślinne zamienniki mięsa dynamicznie rozwijają się pod kątem technologicznym. Na rynku można zaobserwować coraz więcej bardzo realistycznych - wiernie naśladujących tradycyjne produkty opcji. Coraz więcej produktów oferuje bardziej zróżnicowane wrażenia, nie tylko pod kątem smaku, ale także struktury czy sposobu przygotowania.

- Na rynku roślinnych alternatyw zaczyna być głośno o firmie Redefine Meat, która w swojej ofercie posiada drukowaną 3d alternatywę wołowego steka. Ta technologia pozwala na uzyskanie wyjątkowej struktury bardzo zbliżonej do mięsnej. Poza stekiem również pozostała część oferty zrobiła na mnie ogromne wrażenie, świetna konsystencja, starannie dobrana kompozycja smaków. Z niecierpliwością czekam, aż ich produkty będą dostępne również w Polsce, jestem przekonana, że mogą one śmiało rywalizować z tradycyjnym mięsem pod kątem smaku - mówi Karolina Centkowska.

Roślinne zamienniki mięsa dynamicznie rozwijają się pod kątem technologicznym

Lepszy smak, nowa tekstura

- Duże wrażenie zrobiły na mnie alternatywy bekonu. Nie jest to już tylko produkt na bazie białka pszennego w przyprawach, który może być jedynie podgrzany. Zamienniki, które spotkałam na Plant Based World Expo to pełnoprawne skwierczące na grillu roślinne wersje bekonu. Francuska firma La Vie oferuje takie produkty od 2019 roku i po 3 latach twierdzi, że w blind-testach, konsumenci nie są w stanie odróżnić roślinnego produktu od oryginału. Realistyczne substytuty tego typu oferuje także: The Raging Pig Company oraz Son’s of Butchers - dodaje.

Zamienniki bekonu

- Innym ciekawym zamiennikiem mięsa może pochwalić się firma Mock, która ma w swojej ofercie zastępnik jagnięciny. Śledzę z ciekawością próby odwzorowania mniej oczywistych opcji mięsnych, których również może brakować konsumentom. Należy także zwrócić uwagę na rozwijające się zamienniki ryb. One również są pod względem wyglądu oraz smaku coraz bardziej zbliżone do oryginału. Zróżnicowane rybne tekstury wciąż jednak wydają się być kłopotliwe do odwzorowania dla firm, gdyż przedstawicieli alternatyw ryb było na targach niewielu. Moją uwagę przyciągała firma Unfished, która akurat niedawno weszła ze swoimi produktami do sprzedaży retail w Polsce. Na ten moment dostępne są ich filety á la łosoś i biała ryba. Z niecierpliwością czekam na wejście ich pozostałych produktów na rynek, zdecydowanie potrzebujemy więcej różnorodnych zamienników ryb na Polskim rynku - przyznaje Karolina Centkowska.

Plant-based World Expo

Zamienniki jaj w płynie

Podczas gdy firmy z substytutami mięsa coraz bardziej udoskonalają i wzbogacają swoją ofertę, zamienniki jaja są jeszcze dość świeżym tematem. - Crack’d oraz Oggs to firmy, które oferują zamiennik jaja w płynie, podobny do amerykańskiego Just Egg. Produktów tych można użyć do przygotowania jajecznicy czy omletu, ale także do pieczenia i gotowania. Po ich przetestowaniu widzę jeszcze spore pole do rozwoju w tej kategorii. W porównaniu do Just Egg produkty te nie oddawały struktury jajecznicy tak samo wiernie. Jednak sam fakt coraz większej ilości firm podejmujących się udoskonalania zamienników jaja zdecydowanie cieszy. W Polsce My Egg jest start-upem, który pracuje nad rozwijaniem substytutu jaja w podobnej formie - informuje Karolina Centkowska.

Zamienniki jaj w płynie

Camembert z ziemniaka

Na Plant Based World Expo można było przyjrzeć się szerokiej ofercie fermentowanych serów z orzechów. Wysokiej jakości camembert czy ser pleśniowy robią wrażenie, zarówno pod kątem smaku jak i konsystencji. Jednak większość tych produktów dostępna jest jedynie we Francji lub na południu Europy. - Naszą uwagę przykuła niemiecka firma Dr. Mannah’s, która poza camembertem z nerkowca czy migdałów, eksperymentuje także z innymi półproduktami, takimi jak ziemniak czy pszenica. Zastosowanie tego typu półproduktów może znacznie obniżyć cenę takich alternatyw. Po spróbowaniu wersji z ziemniaka muszę przyznać, że jest to bardzo obiecująca wizja, bo nie odbiega on w smaku od wersji z orzechów - przyznaje Karolina Centkowska.

Camembert z ziemniaka

- Na targach nie zabrakło strefy konferencyjnej. W której można było posłuchać między innymi o cenach roślinnych alternatyw mięsa i nabiału oraz tym jak wpływa na nie obecna sytuacja na rynku. Bardzo ciekawy był także wykładktóry opowiadał o zaangażowaniu firm w styczniowe promowanie ich roślinnych opcji. Cieszy mnie fakt, że w tym roku wiele firm w Polsce również podjęło aktywne działania przy promocji roślinnych opcji w styczniu i mam nadzieję, że ten trend będzie się jeszcze bardziej rozwijać w nadchodzących latach - dodaje