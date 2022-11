Piąta edycja konferencji Plant-Powered Perspectives za nami: ponad 300 uczestników, 23 wystawców w strefie Showroom, 35 prelegentów i prelegentek na dwóch scenach, 7 startupów w Plant-Powered Pitching oraz najświeższe dane na temat roślinnych innowacji w branży spożywczej.

Plant-Powered Perspectives: System żywnościowy roślinnieje na naszych oczach; fot. A.Wrona

Plant-Powered Perspectives 2022

“Słowem tegorocznej konferencji jest ekosystem” - podsumowywali po Plant-Powered Perspectives prowadzący scenę główną, Maciej Otrębski i Katarzyna Sałata. Ta edycja konferencji jak nigdy dotąd pokazała, że przemiany systemu żywnościowego zachodzą międzysektorowo, w ramach współprac organizacji, start-upów, firm i instytucji. Wszystkie muszą działać jak sprawny ekosystem, bo od ich powiązanych ze sobą działań zależy przyszłość etycznej produkcji żywności - a goście tegorocznej Plant-Powered Perspectives pokazali, że właśnie tam dążą.

"Odpowiedzialność za przemiany systemu żywnościowego nie może spoczywać tylko na konsumentach. Oni mają dużą moc sprawczą, ale muszą mieć przestrzeń na zrównoważone wybory" - mówił Piotr Grabowski z akceleratora start-upów foodtech.ac podczas panelu o źródłach finansowania roślinnej rewolucji. "Biznes musi mieć warunki do zmian - potrzebujemy państwowych programów, za którymi idą konkretne rozwiązania, których potrzebujemy już teraz - nie mamy dużo czasu" - dodała Karolina Kubara, współwłaścicielka marki Dobra Kaloria. Michał Siwek z PNB Paribas podkreślił, że te rozwiązania nadchodzą w ramach polityk środowiskowych i przygotować się do nich musi również sektor finansowy. Po raz pierwszy w programie konferencji znalazł się panel o zmianach instytucjonalnych (pod patronatem Parlamentu Europejskiego); Ann Sarah Madi podzieliła się praktykami rządu Izraela, jak finansowanie rozwoju roślinnych start-upów czy badań nad mięsem hodowanym komórkowo.

Poznaliśmy ogólną sytuację roślinnego segmentu branży spożywczej w oparciu o dane eksperckie: chociaż sprzedaż i tempo rozwoju rynku spada, to po przyjrzeniu się jego poszczególnym aspektom, prognozy są pozytywne. Alternatywy mięsa aż dwukrotnie zwiększyły swoją sprzedaż w porównaniu do początku roku, a 35% polskich konsumentów deklaruje ograniczenie mięsa według danych zaprezentowanych przez Monikę Dyrdę i Aldonę Padulę (Nielsen IQ). Wegan i wegetarian jest stosunkowo niewielu, ale już około 30% Polaków to fleksitarianie - potwierdził Grzegorz Mech z Gfk Polonia. Roślinny nabiał i mięso to kategorie produktów rozwijających się szybciej, niż pozostałe artykuły spożywcze, a do tego produkty roślinne cenowo zbliżają się do produktów odzwierzęcych. Takeaway.com zanotowało w zeszłym roku gigantyczne wzrosty sprzedaży kuchni wegańskiej, czym podzieliła się Katarzyna Makowska.

O rozwoju polskiej branży roślinnej mógł się zresztą na własne oczy przekonać każdy, kto był uczestnikiem lub uczestniczką Plant-Powered Perspectives w tym roku i w poprzednich latach - świadczyła o nim strefa Showroom, dużo bogatsza niż do tej pory. Podczas konferencji miały miejsce aż dwie premiery nowych produktów - roślinnego tatara od Planeat oraz roślinnego tuńczyka Plantway. Swoje stoiska miały też niektóre start-upy, które zostały zakwalifikowane do konkursu Plant-Powered Pitching - wysokobiałkowy ser z łubinu Serio, który zdobył główną nagrodę jury i publiczności; My Egg, roślinne jajko w płynie, pozwalające na szybkie przygotowanie naleśników, omletów czy jajecznicy - zdobywca drugiego miejsca w konkursie; oraz FoodJack, roślinny zamiennik mięsa z owoca chlebowca. Oprócz nowych graczy, produkty o mocnej już pozycji rynkowej zaprezentowały m.in. Magda Roślinna, It’s Bean, VioLife czy Zdrowidło.