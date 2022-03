Planty - nowa marka roślinna pojawi się w sieciach handlowych

W marcu 2022 roku na polski rynek produktów roślinnych wkracza nowa marka – Planty. W jej ofercie znalazły się roślinne alternatywy m.in. burgerów, kiełbasek czy klopsików.

Autor: Anna Wrona

Data: 14-03-2022, 11:39

Produkty Planty będzie można znaleźć na półkach sklepowych takich sieci, jak: Carrefour, Auchan, Frisco, Jush i Spar; fot. mat. pras.

Roślinne zamienniki na półkach sklepowych

Produkty roślinne nie są już nowością na półkach supermarketów. Według danych GfK Polonia w Polsce do listopada 2020 roku sprzedaż roślinnych zamienników mięsa w ujęciu rocznym wzrosła wartościowo o 138%, a ilościowo o 107%.

Z raportu Roślinniejemy wynika zaś, że więcej niż 40% Polaków ograniczyło lub całkowicie

zrezygnowało z produktów mięsnych.

Planty: Nowa marka roślinna

- Od lat byliśmy obecni w branży, tworząc produkty pod marki własne dużych sieci handlowych. Ostatnie badania pokazują, że ta część gastronomii rośnie w siłę, a zapotrzebowanie na to, co roślinne, przeżywa w naszym kraju swój złoty wiek. Z drugiej strony, śledząc trendy i obserwując zmiany zachodzące w branży, mamy przekonanie, że rynek nie został jeszcze nasycony. Z tego względu znaleźliśmy w nim przestrzeń, którą wypełniliśmy produktami Planty – mówi Rafał Maranowski, Członek Zarządu.

Według raportu Nielsen, przedstawionego w 2021 roku na zlecenie organizacji ProVeg, jedną z największych trudności w ograniczaniu mięsa jest tęsknota za jego smakiem. To właśnie on jest czynnikiem, który ma przekonać konsumentów do zakupu produktów Planty. Marka postawiła sobie za cel odwieść Polaków od przekonania, że roślinnie znaczy monotonnie i bez smaku.

– W ofercie Planty dostępne są obecnie m.in: burgery z grochu, z buraka, z pieczarek, ze słonecznikiem, delikatne dukaty z ciecierzycy, z fasolą, kiełbaski, mięsiste klopsiki oraz wyrazista kaszanka. Mogę jednak zdradzić, że to jest dopiero początek, ponieważ cały czas pracujemy nad poszerzaniem naszego asortymentu – zapowiada Rafał Maranowski.

Produkty Planty będzie można znaleźć na półkach sklepowych takich sieci, jak: Carrefour, Auchan, Frisco, Jush i Spar.



– Jako specjaliści w produkcji wyrobów roślinnych od lat obserwujemy, jak rynek wege rośnie w siłę i jak zmienia się podejście konsumenta, który coraz częściej wie, czego chce, sprawdza jak krótkie są składy produktów i jest skłonny zapłacić więcej za te, które spełniają jego oczekiwania – przekonuje Rafał Maranowski.

Marka chce dotrzeć ze swoimi produktami nie tylko do wegan czy wegetarian, ale także flexitarian oraz osób otwartych na nowe wyzwania kulinarne, prezentując dania roślinne jako urozmaicenie dobrze zbilansowanej diety.