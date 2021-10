Polsoja i Plant-Tec Europe łączą siły

Właściciel marki Polsoja i Plant-Tec Europe łączą siły w segmencie produktów wegańskich











Katarzyna Gębala, współzałożycielka Polsoja i prezeska Well Well Invest i Piotr Her, Prezes Plant-Tec Europe. fot. mat. pras.

30 września 2021 r. spółka Plant-Tec Europe, będąca spółką z Grupy CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) z siedzibą w Bangkoku w Tajlandii, zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Well Well Invest S.A. z siedzibą w Warszawie.

Well Well Invest S.A. to jeden z największych producentów żywności roślinnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny wyroby pod markami: Polsoja, której historia sięga 1991 roku, Well Well oraz markami własnymi klientów. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a własny zakład produkcyjny o wielkości ponad 6 tys. m2 znajduje się w miejscowości Lipnik nad Becvou, (Czechy); ma bardzo szeroki profil działania, a co najważniejsze: nie są w nim przetwarzane żadne składniki pochodzenia zwierzęcego. Obecnie zatrudnia ponad 200 osób.

Kategoria roślinnych zamienników mięsa rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie, ale wciąż ma duży potencjał do rozwoju. Już ok. 40 proc. polskich konsumentów, kierujących się zdrowiem, ekologią lub etyką deklaruje chęć ograniczania mięsa i nabiału w diecie i sięga po ich roślinne odpowiedniki.

Polsoja chce rozwijać dystrybucję w Europie

Połączenie z Plant-Tec Europe daje nam dostęp do innowacji technologicznych i produktowych, co pozwoli na szybkie wprowadzanie nowych, atrakcyjnych wyrobów na bazie roślin, odpowiadających na potrzeby wegan, wegetarian i flexitarian oraz umożliwi Grupie Well Well rozwój dystrybucji własnych produktów w całej Europie. Zakładamy również optymalizację zaopatrzenia w surowce, dzięki globalnej skali działania naszego partnera. - mówi Katarzyna Gębala, współzałożycielka Polsoja i Prezeska Well Well Invest.

Nasze wspólne przedsięwzięcie z Well Well Invest wpisuje się w globalną strategię działania CPF w ramach projektu „Meat Zero”, którego celem jest osiągnięcie pozycji najlepszej marki mięsa alternatywnego w Azji w 2022 roku i miejsca w pierwszej trójce producentów mięsnych zamienników na świecie do 2026 roku. Mamy nadzieję, że pierwsze produkty Meat Zero pojawią się w polskich sklepach jeszcze w tym roku. Jednocześnie doceniamy dotychczasowe osiągnięcia technologiczne założycieli marki Polsoja i chcemy wspierać dalszy rozwój produktów jak również marek grupy Well Well Invest. - mówi Piotr Her, Prezes Plant-Tec Europe.

Polsoja i Plant-Tec - kim są strony transakcji?

Plant-Tec Europe to spółka z grupy CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) założona w 2021 roku. Jej celem jest rozwój segmentu żywności roślinnej i innowacyjnych produktów wegańskich w Europie, w ramach strategii rozwoju globalnego CPF w kategorii zamienników mięsa.

CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) jest światowym liderem w sektorze rolno-spożywczym. W 2021 roku po ponad dwuletnich pracach badawczych firma wprowadziła na rynek roślinny zamiennik mięsa „Meat Zero”. Roczny obrót CPF to ponad 18,8 miliardów dolarów. Spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych SET w Bangkoku (Tajlandia).

Well Well Invest S.A. to jeden z największych producentów żywności roślinnej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, działający w tym segmencie od 1991 roku. Produkuje pod markami Polsoja, Well Well oraz markami własnymi sieci handlowych w Polsce i Europie.

Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a zakład produkcyjny o wielkości ponad 6 tys. m2 znajduje się w miejscowości Lipnik nad Becvou, (Czechy). Obecnie zatrudnia ponad 200 osób.

Fabryka ta jest nowoczesnym, oddanym do użytku w 2018 r. zakładem produkcyjnym o szerokim profilu wytwórczym, w pełni zaspokajającym obecne potrzeby produkcyjne spółki Well Well. Zakład posiada wystarczające wolne moce wytwórcze do zaspokojenia w najbliższych latach dynamicznie rosnącego popytu na produkty różnorodnych kategorii produktów roślinnych takich jak wędliny i kiełbaski wegańskie, tofu, produkty convenience i wiele rodzajów past do smarowania typu hummus. Unikalną cechą zakładu jest to, że od początku był zaprojektowany wyłącznie na potrzeby produkcji wegańskiej i nie są w nim przetwarzane żadne składniki pochodzenia zwierzęcego.