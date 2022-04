Powstał pierwszy wegański paracetamol

Paraveganio, pierwszy na świecie paracetamol z certyfikatem wegańskim został wprowadzony do sprzedaży w Niemczech. Producent nie wyklucza rozszerzenia dystrybucji leku na inne rynki.

fot. Axunio

Firma Axunio wprowadziła na rynek niemiecki pierwszy na świecie wegański paracetamol. Lek uzyskał certyfikat The Vegan Society - informuje serwis vegnews.com

Paracetamol to jeden z najpopularniejszych leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Jest on powszechnie stosowany do łagodzenia bólu i gorączki ze względu na jego szybkie działanie.

Producent przekonuje, że Paraveganio jest tak samo skuteczny jak standardowy paracetamol w zwalczaniu gorączki i łagodzeniu bólu.

Ile kosztuje wegański paracetamol Paraveganio?

W internetowych aptekach opakowanie 20 tabletek leku kosztuje w cenie podstawowej 5 euro. Bez problemu można jednak znaleźć oferty promocyjne, gdzie takie samo opakowanie kupimy za 3, a nawet niewiele ponad 2 euro.

Dlaczego zwykły paracetamol nie jest wegański?

Dlaczego klasyczne dostępne na rynku marki paracetamolu nie są wegańskie? Jak się okazuje, standardowe tabletki paracetamolu zawierają regulator przepływu w postaci stearynianu magnezu, który jest solą wytworzoną z kwasu stearynowego i magnezu. Ta z kolei może pochodzić ze składników pochodzenia zwierzęcego.

Zamiast wspomnianego składnika Paraveganio zawiera regulator przepływu stearynianu magnezu czystego pochodzenia roślinnego. Gwarantuje to, że produkt jest całkowicie wolny od składników pochodzenia zwierzęcego.

Producent leku planuje rozszerzyć dystrybucję na inne kraje Europy.

Kim jest producent wegańskiego paracetamolu?

- Głęboko wierzę, że ciągły rozwój jest niezbędny nawet w tak silnie regulowanej branży jak nasza. Wprowadzając na rynek nasz pierwszy lek z certyfikatem wegańskim, chcemy zainicjować długoterminowe zmiany w branży farmaceutycznej - mówi Julia von Horsten Menedżer ds. Rozwoju Produktu i Biznesu Axunio.

Axunio Pharma GmbH to niemiecki koncern farmaceutyczny z siedzibą w Hamburgu. Firma generuje 1,42 mln USD sprzedaży rocznie. Spółka sprzedaje swoje produkty Niemczech, a także w Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Holandii.