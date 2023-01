W nowy rok wkraczamy często z postanowieniami oraz nadzieją, że będzie lepiej, a problemy miną, bo zaczynamy z czystą kartą - mówi nam César Lipka, CEO CPF Poland.

Well Well podsumowuje 2022 rok

Jaki był 2022 rok dla marki Well Well?

- Trochę przewrotnie powiem, że my, na szczęście, nie zaczynamy nowego roku z czystą kartą, bo mamy wieloletnie doświadczenie w branży wegańsko-wegetariańskiej z takimi markami jak wspomniany już Well Well, czy Polsoja. Know how to nasz bardzo cenny atut. Jest on szczególnie istotny w okresie wyzwań, jakie niesie za sobą globalna sytuacja geopolityczna, rezonując m.in. na poziom inflacji, ceny komponentów, paliw, opakowań czy logistyki. 2022 rok, w ramach naszej roślinnej specjalizacji, to czas intensywnej pracy zespołów CPF Poland i Well Well Inwest, w której CPF Poland jest większościowym udziałowcem - mówi César Lipka, CEO CPF Poland.

CPF optymalizuje procesy produkcyjne

W 2022 roku CPF Poland rozpoczęło m.in. integrację procesów zakładu w Czechach z pozostałymi spółkami i zakładami wchodzącymi w skład multifoodowej grupy, w której prym wiedzie znany z branży mięsnej SuperDrob, a także tajlandzki potentat rolno-spożywczy CPF.

- Optymalizowanie procesów, wyzwania kulturowe, dostosowywanie linii produkcyjnych do nowych pomysłów i projektów o zasięgu międzynarodowym, to trudny, ale jednocześnie ciekawy proces, który na koniec dnia jest satysfakcjonujący, bo zaowocował nowymi produktami, kontraktami, ale przede wszystkim zadowoleniem z pracy w zespole, który lubi to co robi, dosłownie i w przenośni. W 2023 będziemy kontynuowali proces łączenia i optymalizowania naszych multifoodowych działań, o których wkrótce opowiemy szerzej - dodaje Lipka.

Na co Well Well stawia w 2023 roku?

Na co marka Well Well postawi w 2023 roku?

- Widzimy kilka kierunków. Zespół Well Well nieustannie stawia na smaczne produkty na bazie roślin, z których można przygotować wartościowe posiłki. To oczywiste, że produkt powinien być na tyle smaczny, że wracamy do sklepu po dokładkę, a dodatkowo, polecamy go znajomym. Przy czym branża produktów roślinnych, to wciąż jeden wielki eksperyment. Czasem nie wraca się już po produkt, który kupiliśmy zachęceni ładnym opakowaniem - dodaje Cesar Lipka.

César Lipka, CEO CPF Poland wskazuje, że żywność roślinna to wciąż nowa kategoria.

- Wciąż redefiniujemy kuchnię, którą do tej pory znaliśmy od pokoleń. Nie każdy produkt będzie hitem sprzedażowym. To niezwykle innowacyjna dziedzina produkcji spożywczej, dla której opracowywane są nowe linie, maszyny i komponenty. Mierzymy się z oczekiwaniami, szczególnie w przypadku produktów mających naśladować prawdziwe mięso, związanymi m.in. z teksturą, ale przede wszystkim ze smakiem. Nie wszystkim się to udaje - mówi.

Fleksitarianizm oraz inne diety

Prezes CPF zaobserwował, że często – patrząc na rynek w Polsce i na świecie – dokonujemy zbyt dużej segmentacji i podziału na np. fleksitarian, omniworów, wegan czy wegetarian.

- My to również robiliśmy, bo Well Well ma przecież silne, 30-letnie korzenie wegańsko-wegetariańskie, z których nie chcieliśmy zrezygnować. Jednak dzisiaj idziemy o krok dalej i pragniemy być dostępni dla każdego, kto ma ochotę na smaczne przekąski, proste w przygotowaniu danie, czy inne produkty na bazie roślin - bez względu na wyznawaną filozofię, czy trend. Dodatkowo Konsumenci coraz częściej patrzą na etykietę i stopień przetworzenia produktu, jego wartości odżywcze, co jest dodatkową inspiracją do działań z zakresu R&D oraz NPD - mówi Anna Malinowska, NPD Manager w CPF Poland, odpowiedzialna za produkty roślinne.

Jakie trendy na rynku żywności roślinnej będą dominować w 2023?

Falafel i hummus

Dziś obserwujemy np. rosnący trend kuchni bliskowschodniej, na który odpowiadamy m.in. falafelami oraz hummusem, który jest bardzo popularny na rynku, ale my dodatkowo mamy ciekawy pomysł na tę kategorię. Wkrótce zobaczymy ją na półkach - mówi Anna Malinowska.

Ryby w wersji roślinnej

Z pewnością nadchodzący rok może być odpowiedzą na potrzeby konsumentów poszukujących alternatyw produktów z segmentu ryb i owoców morza, które za granicą są już popularne, ale w Polsce dopiero, od niedawna, zaczyna się o nich mówić.

- W naszym zakładzie przygotowujemy takie produkty na rynek polski i eksportowy. Jednym z nich jest wyjątkowa pasta rybna, bardzo wysoko oceniana przez osoby, które w ramach naszej multifoodowej grupy zajmują się ofertą ryb i owoców morza. Przy czym pasty i paluszki rybne, to dopiero początek naszych możliwości produkcyjnych, które przygotowujemy zarówno na użytek własny, ale również dla klientów zewnętrznych np. marek własnych należących do międzynarodowych sieci detalicznych - dodaje Anna Malinowska.

Tofu z pomysłem

Kolejny mocnym produktem, w którym pokładamy nadzieję w ramach naszego portfolio jest tofu, które zagościło na stałe w niemal każdej sieci – od dyskontów, po małe sklepy osiedlowe. W zeszłym roku zaprezentowaliśmy na rynku tofu sałatkowe, w zalewie, pod postacią małej kostki z dodatkami, które zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez Konsumentów. Zmierzamy dalej w tym kierunku - mówi Anna Malinowska

Zakład Well Well posiada już linię do produkcji tego azjatyckiego przysmaku.

Można powiedzieć, że odkrywamy dla konsumentów tofu na nowo. Szczególnie ucieszymy osoby, które szukają wygodnego i smacznego dania, bez dodatkowej pracy w kuchni, a myśl o tofu, które jest neutralne smakowo powodowało, że omijały tę pozycję w listach zakupowych„ uzupełnia Anna Malinowska.

Well Well o markach private label

- Well Well, to nie tylko marka produktów roślinnych. Posiadamy nowoczesne zaplecze do działalności rozwojowej i produkcji obliczonej na kilkaset ton miesięcznie w naszej czeskiej fabryce, które oferujemy naszym Partnerom. To unikalny w skali europejskiej zakład zbudowany z myślą o produkcji roślinnej. Pracujemy z kreatywnym i doświadczonym zespołem R&D oraz NPD. Wychodzimy do klientów z gotowymi pomysłami znając potrzeby Konsumenckie i trendy rynkowe. Nie bez znaczenia jest również wsparcie międzynarodowej grupy multifoodowej, której Well Well jest częścią. Z naszego doświadczenia i mocy produkcyjnych korzystają międzynarodowe firmy i polskie wiodące marki. To dla nas przywilej i radość, że rozwijamy tę branżę z najlepszymi - mówi Robert Bogusz, Dyrektor ds. Operacji.

Co będzie wyzwaniem dla branży żywności roślinnej w 2023?

CATMAN – pozycjonowanie kategorii na półce. Według Well Well produkty na bazie roślin, szczególnie będące alternatywą dla mięsa, nie mogą leżeć w innych lodówkach sklepowych, niż te klasyczne.

- Pozbawiamy się wtedy możliwości naturalnego wyboru produktu przez konsumentów, którzy mogą nigdy nie przejść do sekcji plant based/ roślinnej, czy wege, a są otwarci na urozmaicenie swojej diety. To przestrzeń do rozmów z sieciami, kupcami - wskazuje firma.

CENY – półproduktów, składników, opakowań, logistyki.

- Wciąż będą miały znaczący wpływ na atrakcyjność kategorii, dla osób, które chciałyby z niej częściej korzystać, a na tym nam przecież zależy - wskazuje firma.

EKSPORT – rozwinięty i konkurencyjny rynek unijny będzie wyzwaniem dla polskich producentów, którzy bez doświadczenia w pracy z międzynarodowymi partnerami, a także silnej dystrybucji chcieliby zaistnieć poza granicami kraju.