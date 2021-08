Primavika wprowadza zamienniki mięsa i ryb

Primavika wprowadza na rynek nową linię produktów "Roślinnie mi". Seria zamienników mięs pozwoli na stworzenie klasycznych potraw, ale bez wykorzystania produktów pochodzenia zwierzęcego.

Primavika RoślinnieMi to seria zamienników mięs, które pozwolą na stworzenie klasycznych potraw, ale bez wykorzystania produktów pochodzenia zwierzęcego.

RoślinnieMi kawałki a’la tuńczyk

Kawałki a’la tuńczyk to zamiennik ryby w wersji roślinnej. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, jest także bezglutenowy. Powstaje na bazie białka sojowego i skrobi kukurydzianej.

- Odpowiednia mieszanka przypraw pozwoliła nam uzyskać smak, który do złudzenia przypomina tuńczyka – popularną rybę, która jest szeroko wykorzystywana do tworzenia kanapek, sałatek oraz makaronów i wielu innych dań - informuje producent.



Zamknięty słoik z kawałkami a’la tuńczyk nie musi być przechowywany w lodówce i ma długi termin przydatności do spożycia.

Skład: woda, teksturat roślinny 29% (białko sojowe, skrobia kukurydziana), olej rzepakowy, koncentrat pomidorowy 25%, naturalne aromaty 7%, sos sojowy (woda, soja, sól), koncentrat białka sojowego, sól morska, przyprawy, syrop z agawy. Produkt może zawierać nasiona sezamu i seler.

RoślinnieMi kawałki a’la kurczak

RoślinnieMi kawałki a’la kurczak to produkt na bazie białka sojowego. Dzięki temu, że produkt nie zawiera glutenu, nadaje się dla osób, które mają problemy z jego przyswajaniem.

- Odpowiednio przyrządzone białko sojowe połączone ze skrobią kukurydzianą i przyprawami może z powodzeniem imitować smak i strukturę kurczaka - informuje producent.



Składniki:

woda, teksturat roślinny 56% (białko sojowe, skrobia kukurydziana), olej rzepakowy, naturalny aromat, koncentrat pomidorowy 1%, aromat z ekstraktu drożdżowego 2,5%, sos sojowy (woda, soja, sól), przyprawy (zawierają gorczycę), sól morska. Produkt może zawierać nasiona sezamu i seler.

RoślinnieMi mielone a’la wołowe

Roślinna wersja mięsa mielonego stworzona jest na bazie białka pszennego oraz oleju rzepakowego.

- Dzięki odpowiedniej kompozycji składników produkt ma odpowiedni zapach oraz konsystencję, która łudząco przypomina prawdziwe mięso wołowe mielone - informuje producent.

Produkt sprawdzi się jako roślinny zamiennik wołowiny do sosów, farszów oraz wielu innych dań zarówno kuchni włoskiej, jak i amerykańskiej oraz meksykańskiej czy polskiej.

Składniki:

woda, teksturat białka pszennego 71%, olej rzepakowy, naturalny aromat, przyprawy, aromat ekstraktu drożdżowego 1%, sól morska, ekstrakt papryki słodkiej 0,1% (ekstrakt papryki, olej).

Produkt może zawierać: gorczycę, nasiona sezamu, soję i seler.