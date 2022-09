Beyond Meat zawiesił Douga Ramseya, szefa operacyjnego spółki. Mężczyzna został aresztowany za pobicie. Inny z dyrektorów firmy złożył rezygnację po zaledwie kilku miesiącach pracy. To kolejny cios dla pogrążonego w kryzysie producenta zamienników mięsa.

Beyond Meat znów ma problem. Dyrektor operacyjny spółki został aresztowany. fot. PAP/DPA

Beyond Meat znów ma problemy. Dyrektor firmy aresztowany

Beyond Meat 20 września oficjalnie poinformował, że dyrektor operacyjny firmy Doug Ramsey został zawieszony w obowiązkach służbowych ze skutkiem natychmiastowym.

Działania operacyjne będą tymczasowo nadzorowane przez Jonathana Nelsona, starszego wiceprezesa ds. produkcji - poinformowała firma.

Zmiana kadrowa, jakich wiele? Niekoniecznie. Jak donoszą amerykańskie media, powody zawieszenia Ramseya są nietuzinkowe.

Dyrektor Beyond Meat zamieszany w bójkę

Dyrektor operacyjny Beyond Meat został aresztowany w minioną sobotę pod zarzutem napaści na przypadkowego mężczyznę i...ugryzienia go w nos.

53-letni Ramsey został oskarżony o groźby terrorystyczne (warto dodać, że termin 'terroristic threat' w prawie USA rozumiany jest jako groźba popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy lub groźba spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby oraz terroryzmu w wyniku zakazanego postępowania - przyp. red.) oraz pobicie trzeciego stopnia i osadzony w więzieniu Washington County po rzekomej napaści na kierowcę na parkingu w pobliżu stadionu Razorback.

Jak podaje stacja CNBC, która dotarła do wstępnego raportu policji w tej sprawie, Ramsey wdał się w sprzeczkę na parkingu z kierowcą Subaru. Pracownik Beyond Meat miał wybić szybę w tym samochodzie, a następnie zaczął bić kierowcę pojazdu i ugryzł go „rozrywając tkankę na czubku nosa”. Ofiara napaści i przesłuchany przez policję świadek zeznali również, że Ramsey miał grozić właścicielowi Subaru, że go zabije.

Kolejny dyrektor Beyond Meat rezygnuje

20 września, a więc zaledwie 5 dni po zawieszeniu Douga Ramseya po domniemanej napaści, z Beyond Meat odszedł inny dyrektor. Bernie Adcock, który w grudniu 2021 r. objął funkcję dyrektora ds. łańcucha dostaw przechodząc do firmy z Tyson Foods, poinformował szefów o swoich planach odejścia, po niespełna 9 miesiącach po dołączeniu do firmy - donosi serwis FoodNavigator.

Obowiązki Adcocka tymczasowo przejmie starszy wiceprezes ds. produkcji, Jonathan Nelson.

Kim jest Doug Ramsey z Beyond Meat?

Doug Ramsey jest dyrektorem operacyjnym Beyond Meat od grudnia 2021 roku. Wiadomość o jego aresztowaniu po meczu futbolowym na Uniwersytecie Arkansas wywołała kolejny kryzys wizerunkowy wokół znanego producenta zamienników mięsa.

Jak donosi CNBC, Beyond Meat ma problemy z powodu braku realizacji celów sprzedażowych oraz sceptycyzmu inwestorów wobec długoterminowych perspektyw rozwoju. Wartość akcji spółki spadła w tym roku aż o 75%, obniżając wycenę całej firmy do 1,02 miliarda dolarów. Zaledwie trzy lata temu firma była wyceniana na 13,4 miliarda dolarów.

Przed dołączeniem do Beyond Meat Ramsey pracował w Tyson Foods i McDonald’s. W Beyond Meat jego zadaniem była głównie współpraca z sieciami fast-food, takimi jak Yum Brands i McDonald’s.