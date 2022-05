ProVeg New Food Forum: Producenci żywności a rynek roślinnych alternatyw

Rosnące koszty oraz niepewność co do dostępności surowców wpływają na rynek żywności roślinnej. Nie powstrzymują jednak firm przed poszukiwaniem innowacji – wynika z panelu dyskusyjnego "Producenci żywności a rynek roślinnych alternatyw", który odbył się 25 maja 2022 w ramach ProVeg New Food Forum.

Autor: Anna Wrona

Data: 30-05-2022, 16:45

ProVeg New Food Forum. Panel dyskusyjny "Producenci żywności a rynek roślinnych alternatyw"; fot. Grupa Well Well

W jaki sposób producenci żywności, związani z rynkiem produktów roślinnych, reagują na ostatnie turbulencje polityczno-społeczne (Covid-19, wojna na Wschodzie)? Jakie perspektywy czekają branżę roślinnych alternatyw w Polsce? O tym rozmawiali prelegenci panelu dyskusyjnego "Producenci żywności a rynek roślinnych alternatyw", który odbył się 25 maja 2022 w ramach ProVeg New Food Forum.

Rosnące koszty produkcji i transportu

Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik, omówiła wyzwania, z jakimi mierzy się firma od czasu pandemii do obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

Jak przyznała, w pierwszym okresie pandemii zakłady spożywcze bardzo dobrze sobie poradziły, a ich przychody poszybowały w górę. Wynikało to m.in. ze zwiększonych zakupów oraz zwiększonego popytu, czyli kupowania produktów na zapas. W tym okresie występowały jednak problemy operacyjne w zakładach, wynikające z zaburzonych łańcuchów dostaw, ale także z troski o pracowników oraz ogromnych kosztów wynikających z zapewnia bezpieczeństwa.

W międzyczasie zmieniły się nasze zwyczaje zakupowe. Konsumenci zaczęli kupować bardzo świadomie. Po boomie na duże zapasy przyszedł czas na kupowanie produktów z bardzo długim terminem przydatności do spożycia – słoików, konserw, produktów zamkniętych hermetycznie. Zmieniły się również kanały dystrybucji. Zyskały dyskonty oraz sklepy osiedlowe. Zatrzymane zostały eksport i HoReCa.

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie mamy zupełnie inną sytuację. Firmy mierzą się z bardzo dużym wzrostem kosztów oraz niepewnością co do cen i dostępności surowców.

Mamy duże podwyżki naszych produktów. Przełomowy będzie lipiec. Każdy z zakładów miał zapasy. Nie wiemy, co będzie za miesiąc, dwa, kiedy skonsumujemy rezerwy, skończy się prąd kupiony dużo wcześniej, skończą się zapasy surowców i zacznie się produkcja z aktualnych cen. Już widać oszczędności, jakie czyni konsument. Będzie on zamieniał produkty na tańsze lub będzie kupował mniej Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik

– Mamy wzrost cen zbóż czy energii, która jest potrzebna zarówno do produkcji roślinnej, jak i mięsnej – podkreśliła prelegentka.

Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well, przyznała, że obecne turbulencje dotykają wszystkie branże. W tych warunkach coraz ważniejsze staje się skracanie łańcuchów dostaw oraz pozyskiwanie surowców z jak najbliższych obszarów.

Jako firma, która ma 30 lat, przeżyliśmy różne turbulencje. Oczywiście, dzisiejsze są nieporównywalne z czymkolwiek, co było do tej pory, ale myślę, że to dotknie wszystkie branże. Mamy świadomość, że długie łańcuchy dostaw surowców są bardzo niekorzystne. Stawiamy na produkty, które będą z regionalnych składników. W to będziemy inwestować Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well

Grupa pod koniec września 2021 pozyskała inwestora. Spółka Plant-Tec Europe, będąca spółką z Grupy CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) z siedzibą w Bangkoku w Tajlandii, zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Well Well Invest.

– Pozyskanie inwestora wynikało z jego wieloletniej strategii. Grupa CPF z Tajlandii interesowała się branżą wege już wcześniej. W Azji mają pierwsze sukcesy w produkcji i dystrybucji wyrobów. W tej chwili planują działania na terenie Europy. Nasz alians jest etapem w tym planie. Nasze zespoły do spraw technologii produktów współpracują. Jesteśmy od prawie 30 lat dystrybutorem i producentem w Polsce i krajach ościennych. Nasz partner ma ogromne doświadczenie w kategorii produktów rolnych i mięsnych w Azji. Wymieniamy się doświadczeniami. Myślę, że to przyniesie ciekawe efekty również dla produktów na rynek europejski i polski – zaznaczyła Katarzyna Gębala.

Monika Rozkosz, Project and Operation Manager ds. Innowacji w Sante, omówiła wzrosty cen surowców i opakowań napojów roślinnych.

– Na początku roku tona owsa wahała się 600-800 zł. Dzisiaj wzrosła do ponad 1200 zł. Oczywiście my, tak jak wszyscy, mamy zakontraktowane dostawy, które pozwalają nam na produkcję w dobrej, konkurencyjnej cenie, ale te zapasy zaraz się skończą. Rosnące ceny opakowań powodują, że będziemy musieli podnieść ceny najprawdopodobniej na początku lipca. Wiemy, że Ukraina częściowo obsiewa, ale czy zbierze swoje zboża, tego nie wiadomo. Nie wiemy też, czy uda się część tych zbóż przewieść do nas. Nie wiemy, czy będzie to rok dużych plonów czy małych. Dla wszystkich nas jest to nowa sytuacja, nieprzewidywalna. Przechodziliśmy różne okresy w naszych firmach. Przychodzi nam się zmierzyć z tą trudną sytuacją, ale na pewno podołamy – powiedziała.

Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami. Klienci w dobie dużej niepewności chcą, żeby produkt był o jak najdłuższym terminie przydatności. W związku z tym jakość opakowań, które musimy zapewnić do naszych produktów, musi być najwyższej jakości. Rosnące ceny papieru, rosnące ceny aluminium powodują, że będziemy musieli podwyższać cenę produktów. Wprawdzie mamy zakontraktowane zapasy opakowań do końca roku, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nasi dostawcy nie będą podwyższać cen. Mamy tego świadomość Monika Rozkosz, Project and Operation Manager ds. Innowacji w Sante

Kamil Rabenda, prezes Soligrano, również przyznał, że obecna sytuacja w Ukrainie bardzo mocno wpływa na jego firmę.

– Mamy własne gospodarstwo w zachodniej Ukrainie, więc sytuacja wojenna jest nam niezwykle bliska i na bieżąco przez nas monitorowana – wskazał.

Zob. wywiad wideo z Kamilem Rabendą: Handel zbożem w Ukrainie musi funkcjonować. Potrzebne zniesienie zakazów

Sytuację na rynku produktów zbożowych zmieniła już pandemia.

– Produkty zbożowe z długim terminem przydatności rosły w konsumpcji bardzo szybko. Zaczęła się spekulacja cen u rolników i dostawców. Magazyny się wyczyściły. Jako producent nabraliśmy wtedy trochę twardej skóry. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy wojnę w spichlerzu świata. Nikt nie wie, co będzie dalej. Nasze gospodarstwo zasiało, ale mamy cały czas zakaz przywozu niektórych kultur z Ukrainy, np. gryki, której ceny bardzo rosną na półce. Dochodzimy powoli do granicy bólu dla konsumenta. Może on zapłacić za grykę 10/12 zł za kg, ale już coraz częściej zaczyna myśleć, czy nie lepiej kupić 3 kg ryżu. Ukraina i Rosja jako producenci gryki są tu kluczowi – tłumaczył.

Prezes Soligrano przyznał, że 35 krajów, do których eksportuje firma, to 50 proc. jej całego obrotu. Ceny frachtu bardzo mocno wpływają na kontakty handlowe. Przepełnione porty i brak kontenerów powodują również dużo spekulacji u dostawców.

Kontener do Stanów kosztuje 6 razy więcej niż przed pandemią. Klienci, do których dostarczamy, to klienci sieciowi, duże koncerny. Oczekują stałych cen. Jako producenci branży roślinnej tniemy koszty, rezygnujemy ze swojej marży, a jak już nie mamy wyjścia, to podnosimy ceny Kamil Rabenda, prezes Soligrano

Jakich produktów roślinnych szukają konsumenci?

Prelegenci opowiedzieli, w co inwestują i jakie produkty ich zdaniem będą poszukiwane w najbliższym czasie.

Katarzyna Gębala, prezeska Well Well, wskazała, że obecnie konsumenci żywności roślinnej oczekują dużej różnorodności i produktów "szytych na miarę".

– Zaczynaliśmy prawie 30 lat temu od tofu. W pierwszej kolejności sprzedawaliśmy w foodserwisie, w azjatyckich punktach masowego żywienia w Warszawie. Potem wprowadziliśmy te produkty na rynek pod marką Polsoja i przez wiele, wiele lat utrzymywaliśmy bazowy asortyment dla wielu wegetarian i wegan – opowiadała o początkach firmy.

– To, czego doświadczyliśmy przez ostatnie 4-5 lat, spowodowało, że poszerzyło się grono osób bardzo zdeterminowanych, żeby ograniczać konsumpcję produktów pochodzenia zwierzęcego. Wzrosły też oczekiwania i wymagania tej grupy. Nie zadowoli ich już bardzo wąski range produktów podstawowych. Oczekują wyboru i my na to staramy się odpowiedzieć – dodała.

Grupa Well Well przechodzi obecnie rebranding. Marka Polsoja pozostała jako strażniczka produktu podstawowego, jakim jest tofu. Pod tą marką umieszczono też tempeh i seitan, czyli produkty, które będą mogły służyć jako baza do przygotowania bezmięsnych posiłków. Całą gamę produktów gotowych przeniesiono pod markę Well Well. Pod tą marką znajdą się produkty na śniadanie, przekąskę, obiad i kolację.

Zob. wywiad wideo z Katarzyną Gębalą: Rebranding w Grupie Well Well i nowe plany eksportowe

Rozumiemy, że grupa fleksitarian potrzebuje ogromnej różnorodności. To danie sobie prawa do wolnego wyboru: mogę jeść to, co chcę, nie jestem związany standardem, w jakim wyrosłem. Poszukujemy rozwiązań skrojonych dla nas. Nasz rebranding ma temu służyć Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well

Monika Rozkosz opowiedziała o kategorii napojów roślinnych.

– Byliśmy pierwszym dystrybutorem marki Alpro na rynku polskim. Z tego zaczerpnęliśmy pomysł, że chcemy mieć swoją markę napojów roślinnych. Dziś produkujemy napoje roślinne w Polsce i staramy się, żeby surowce do napojów sojowych czy owsianych były jak najczęściej ściągane z polskiego rynku. To jest dla nas ułatwienie, że możemy skorzystać z polskich surowców. Ograniczamy koszty transportu i surowca oraz transportu gotowego produktu – powiedziała.

Prelegentka przyznała jednocześnie, że zmieniają się trendy i zapotrzebowanie klientów na napoje roślinne.

Kilka lat temu prym wiodły napoje roślinne sojowe. Dziś w miejsce soi wchodzi owies. Jeszcze w 2020 roku sprzedaż napojów roślinnych w Polsce wynosiła 23 mln litrów. W 2021 liczba ta wzrosła do 40 mln litrów. 50 proc. tego rynku to sprzedaż w dyskontach i marek własnych. Dopiero na drugiej pozycji jest Alpro, a my jako Sante plasujemy się na 3. miejscu. Chcielibyśmy być liderem na tym rynku i robimy wszystko w tym kierunku Monika Rozkosz, Sante

Zob. wywiad wideo z Moniką Rozkosz: Sante rozwija własną linię roślinnych zamienników mleka

Kamil Rabenda przypomniał, że Soligrano zaczynało od produktów śniadaniowych bio. Potem pojawiły się ekologiczne kasze i strączki. W 2019 roku firma zaczęła myśleć o kategorii produktów roślinnych na bazie zbóż i wprowadziła mieszanki do vege burgerów.

– Od 2019 roku obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost kategorii vege burgerów, ale gotowych. Był taki moment, że zaczęliśmy się obawiać, że nie będzie dla nas miejsca. Pandemia pokazała, że to miejsce jest. Zaczęliśmy szukać produktów z długim terminem przydatności, które możemy przyrządzić w domu. Zaczęliśmy też zupełnie inaczej spędzać wakacje. Wzrosła liczba kamperów i przyczep. Historia zatoczyła koło. Przed nami rebranding tej kategorii i rozwój nowości – zapowiedział.

Obecnie firma wchodzi w nową kategorię – przekąski, zdrowszą alternatywę dla chipsów.

Grupa Olewnik przedstawiła swój najnowszy projekt: prace badawczo-rozwojowe nad grupą innowacyjnych produktów mięsno-roślinnych oraz nad elementami autorskiej technologii ich wytwarzania, pozwalające na wdrożenie rynkowe nowej klasy przekąsek typu żywności wygodnej.

– Ponad dwa lata temu wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić innowacyjne przekąski z ograniczeniem dodatku surowców mięsnych, zastępując je surowcami roślinnymi. Dzięki NCBR otrzymaliśmy pieniądze na realizację tego projektu. Rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe nad grupą przekąsek innowacyjnych typu żywności wygodnej – mówiła Anna Bąk, kierownik tego projektu.

Firma omówiła etapy projektu i uzyskane produkty. W efekcie powstało 12 przekąsek z oświadczeniami żywieniowymi, które mogą być alternatywą dla słonych przekąsek. W tym uzyskano dwa produkty dla wegetarian i fleksitarian: przekąski typu kabanos i typu batonik.