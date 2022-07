ProVeg odpowiada Krzysztofowi Jurgielowi w sprawie wegańskich zamienników mleka w szkołach

Autor: AK

Data: 19-07-2022, 19:25

ProVeg International odpowiada na pytanie dotyczące włączenia mleka roślinnego wzbogaconego w wapń do unijnego programu "Owoce, warzywa i mleko w szkole", które europoseł Krzysztof Jurgiel zadał pisemnie Komisji Europejskiej.

Mleko roślinne może trafić do szkół/ fot. 1195798, Pixabay

Pisemne pytanie posła Krzysztofa Jurgiela do Komisji Europejskiej dotyczy petycji (schoolmilk.org) zainicjowanej przez ProVeg International, która wzywa Komisję do włączenia mleka roślinnego wzbogaconego w wapń do unijnego programu "owoce, warzywa i mleko".

Konkretnie, poseł Jurgiel twierdzi, że włączenie mleka sojowego "w celu zastąpienia mleka krowiego" do programu "jest niebezpieczne dla dzieci", ponieważ soja zawiera fitoestrogeny, które, jak twierdzi poseł, " mogą powodować objawy przedwczesnego dojrzewania, szczególnie u dziewczynek".

Zobacz więcej: Europoseł Jurgiel zaniepokojony, że w szkołach zamiast mleka będą roślinne zamienniki

ProVeg odpowiada europosłowi Jurgielowi

Niestety, twierdzenia posła na temat mleka roślinnego zawarte w pisemnym zapytaniu nie są oparte na dowodach naukowych i zasadniczo nie zrozumiał on celu petycji, pod którą podpisało się już prawie 60 000 osób.

Po pierwsze, obecne dowody naukowe nie wykazują związku między wysokim spożyciem produktów sojowych a przyśpieszonym dojrzewaniem. Europejskie Stowarzyszenie Żywności Roślinnej (ENSA), wskazuje, że obecny konsensus naukowy, oparty na badaniach naukowych, jest taki, że izoflawony (naturalne związki roślinne znajdujące się w soi) są bezpieczne i nie mają negatywnych skutków w populacji ogólnej, gdy są spożywane jako część zróżnicowanej i zbilansowanej diety.

Jeśli chodzi konkretnie o dzieci, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że "mleko kozie i izolowane białko sojowe są bezpiecznymi i odpowiednimi źródłami białka do stosowania w preparatach dla niemowląt i preparatach pochodnych opartych na nienaruszonym białku" w przypadku niemowląt, które nie spożywają mleka krowiego ze względu na określone warunki medyczne (alergia na mleko lub nietolerancja laktozy), wymagania dietetyczne lub ze względów etycznych. ENSA dodaje, że jak dotąd nie ma nowych dowodów naukowych, które wymagałyby rewizji tych zaleceń.

Mleko roślinne w szkołach ma zapewnić większy wybór

Po drugie, poseł Jurgiel źle rozumie przedmiot petycji. ProVeg nie dąży do zastąpienia czy zakazania mleka krowiego w szkołach, ale do wprowadzenia do szkół mleka roślinnego wzbogaconego w wapń, aby dać dzieciom większy wybór w kwestii tego, co piją w porze obiadowej.

Ponadto ProVeg opowiada się za włączeniem do programu mlek roślinnych ( a nie zastąpieniem mleka krowiego) z wielu innych powodów:

Włączenie mleka roślinnego wzbogaconego w wapń jest zgodne z uzasadnieniem Komisji dotyczącym przeglądu, a mianowicie "stworzenia korzystnego środowiska żywnościowego, które ułatwia wybór zdrowej i zrównoważonej diety" w ramach strategii UE "Od pola do stołu".

Mleka roślinne mogą wspierać zrównoważoną dietę

Eksperci ds. żywienia twierdzą, że mleko sojowe wzbogacone w wapń może być stosowane jako odpowiednia pod względem odżywczym alternatywa dla mleka krowiego.

Na całym świecie około 68% ludzi nie toleruje laktozy. W ramach programu "Mleko w szkole" dostępne jest już mleko krowie bez laktozy, ale ważne jest, aby zapewnić większy wybór w porze lunchu dla osób z nietolerancją laktozy, które chcą pić mleko roślinne.

Niektóre mleka roślinne mają ślad węglowy od 63% do 78% mniejszy niż mleka zwierzęce.

Obawy o dobrostan zwierząt podczas transportu i procesu produkcji nabiału nie są problemem w przypadku mlek roślinnych.

“Ważne jest, aby rozważając obawy zgłoszone przez pana Jurgiela, opierać decyzje na solidnej nauce, a nie powoływać się na to, co, jak przypuszczamy, jest osobistą opinią posła” - mówi Patricia Homa, prezeska ProVeg Polska

“Włączenie wzbogaconych w wapń mlek roślinnych do programu szkolnego UE nie tylko da dzieciom większy wybór, ale także przyczyni się do realizacji celu UE, jakim jest osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom zdrowej alternatywy dla mleka krowiego” - dodaje Homa.