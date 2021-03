Rama i Flora w opakowaniach wielokrotnego użytku

Firma Upfield, światowy producent żywności pochodzenia roślinnego w styczniu br. wprowadziła na polski rynek innowacyjny, proekologiczny rodzaj opakowań wielokrotnego użytku. Nowe opakowania charakteryzują się większą pojemnością (1,1l), wysoką funkcjonalnością oraz możliwością wielorazowego wykorzystania. To opakowania, w jakich dostępne są produkty doskonale znanych polskim konsumentom marek – „Flora” i „Rama”.

Nadmierne wykorzystanie plastiku to problem dla środowiska, który dotyczy całego świata. Odpady pochodzące z plastiku mają negatywny wpływ na kondycję naszej planety – zanieczyszczając morza, wpływając na degradację globalnej flory i fauny, a także szkodząc zdrowiu ludzi.

„To unikalne opakowanie w kategorii margaryn w Polsce. Dzięki możliwości wielokrotnego użycia jest bardziej przyjazne dla środowiska i dla Konsumenta. Upfield wytycza nowe trendy w zakresie opakowań” - mówi Sebastian Tołwiński, Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych i PR w Upfield.

Nowe opakowania są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także i dla użytkowników. Konsumenci mają możliwość sięgnięcia po produkty marek „Flora” i „Rama” w większym rozmiarze – ich pojemność wynosi 1100 ml. Kubek po margarynie może być wielokrotnie wykorzystywany. Sprawdzi się doskonale m.in. do bezpiecznego przechowywania wszelkiego rodzaju żywności – w lodówce albo poza nią. Jest odporny na temperatury do 100℃ i nadaje się nawet do krótkotrwałego podgrzewania w mikrofalówce. Można go także myć w zmywarce. Jego „pozażywieniowe” wykorzystanie ogranicza jedynie kreatywność Konsumentów, może np. doskonale posłużyć jako kolorowa doniczka do kwiatów.

„Wszystkie opakowania Upfield nadają się do recyklingu, ale wiemy, że nie wszystkie wracają do ponownego przetworzenia. Dlatego dziś oferujemy Konsumentom w Polsce opakowania wielokrotnego wykorzystania, a do 2025 roku chcielibyśmy całkowicie pozbyć się plastiku z opakowań Upfield. Pomogą nam w tym rozwiązania wypracowane w naszym Centrum Nauk o Żywności w Wageningen” - mówi Sebastian Tołwiński, Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych i PR w Upfield.