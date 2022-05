Rebranding w Grupie Well Well i nowe plany eksportowe

- Zmieniamy receptury naszych produktów dotychczas znanych pod marką Polsoja tak, żeby zastąpić białka sojowe białkami grochowymi, pszennymi itp. i zaoferować rynkowi zupełnie inne smaki. Na rynek wchodzą 23 nowe receptury, które będą oferowane również w eksporcie - zapowiada Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well.

Autor: Anna Wrona

Data: 27-05-2022, 19:25

Grupa Well Well, do której należy marka Polsoja, przechodzi rebranding

Polsoja: 30 lat na rynku roślinnym

Polsoja jest pionierem żywności roślinnej w Polsce. Firma początkowo znana była z produktów na bazie soi, takich jak tofu czy parówki sojowe.

Jak tłumaczy Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well, do której należy Polsoja i jej młodsza siostra Well Well, obecny rebranding to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i potrzebę różnorodności produktów.

- Marka Polsoja wyrosła z tofu i przez wiele, wiele lat oferowała głównie produkty na bazie soi: parówki sojowe, burgery, pasztety, wędliny. Od wielu lat pracowaliśmy nad produktami dla fleksitarian - tłumaczy Katarzyna Gębala.

Z kolei marka Well Well została powołana 5 lat temu i rozwijała się głównie poprzez produkty takie, jak falafel, hummus czy pasty warzywne.

Zmiany Well Well i Polsoja

- Zmieniamy receptury naszych produktów dotychczas znanych pod marką Polsoja tak, żeby zastąpić białka sojowe białkami grochowymi, pszennymi i z innych źródeł i zaoferować rynkowi zupełnie inne smaki. Na rynek wchodzą 23 nowe receptury, które będą oferowane również w eksporcie. Marka Well Well ma być naszym strategicznym kierunkiem rozwoju eksportu w Europie - zapowiada Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well.

Marka Well Well przechodzi rebranding nie tylko w ramach nowych receptur i propozycji smakowych, ale również w ramach projektów opakowań.

Marka Polsoja będzie obecna z wyspecjalizowanym portfolio bazującym na tofu, tempehu i seitanie. Ta oferta kierowana będzie do miłośniczek i miłośników gotowania.

Grupa Well Well: Eksport

Jeszcze w tym roku firma zamierza rozszerzyć eksport swoich produktów o kolejne kraje.

- W tej chwili największy eksport mamy w Niemczech i krajach Skandynawskich. Dużo sprzedajemy też w Czechach i na Węgrzech. Chcemy poszerzyć portfolio naszych produktów obecnych na tych rynkach oraz dołączyć do listy eksportowej kraje Beneluksu i być może Francję. To powinno wydarzyć się jeszcze w tym roku - przewiduje Katarzyna Gębala.

Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well, była prelegentką panelu dyskusyjnego "Producenci żywności a rynek roślinnych alternatyw", który odbył się 25 maja 2022 r. w ramach New Food Forum organizowanego przez ProVeg Polska.