Restauracja Mihiderka dostarcza roślinne zamienniki do Netto

Mihiderka pojawiła się w Netto w całej Polsce ze swoim pierwszym produktem roślinnym - Nieśledziami. Sieć chce kontynuować rozwój oferty handlowej zarówno w segmencie detalicznym, jak i HoReCa.

Autor: AW

Data: 14-03-2022, 10:17

Marcin Krysiński, współzałożyciel Mihiderki, chce kontynuować rozwój oferty handlowej; fot. mat. pras.

Nieśledzie Mihiderki w Netto

– Kiedy w marcu 2020 roku, w wyniku pierwszego lockdownu Mihiderka z dnia na dzień utraciła możliwość prowadzenia działalności restauracyjnej, natychmiast podjęliśmy decyzję o dywersyfikacji działalności. Praktycznie od razu uruchomiliśmy działalność cateringową pod marką Mihiderka W Drodze, a nieco później – ze względu na konieczność dopełnienia szeregu formalności – także produkcję detaliczną. Dwa lata później, nasze Nieśledzie Mihiderki właśnie debiutują w ogólnopolskiej sieci sklepów Netto! – mówi Marcin Krysiński, współzałożyciel Mihiderki.

Sieć wegańskich restauracji właśnie pojawiła się w Netto ze swoim pierwszym produktem roślinnym - zamiennikami śledzi.

– Nasze Nieśledzie to produkt roślinny, przygotowany na bazie boczniaków. Staramy się tak przygotowywać receptury, aby wykorzystane w nich składniki były jak najmniej przetworzone. I często zdarza się, że klienci nie orientują się w ogóle, że mają do czynienia ze 100% roślinnym jedzeniem. O to dokładnie nam chodzi. Pokazujemy, że kuchnia roślinna nie musi oznaczać utrudnień, ani niesmacznych dań – tłumaczy Marcin Krysiński.

Mihiderka chce kontynuować rozwój oferty handlowej zarówno w segmencie detalicznym, jak i HoReCa. Obecnie ma około 20 różnych produktów, które są dostępne w obu kanałach dystrybucji.

Aktualnie – oprócz Nieśledzi Mihiderki – firma ma w ofercie:

· burger bułki,

· burger kotlety w kilku wersjach smakowych,

· hummus,

· Jackbab,

· rolady,

· różne sosy: czosnkowy, muszklon, chutney, majonez,

· krakersy z ziaren, komponent i nadzienia do pączków.

Mihiderka kończy także przygotowania do uruchomienia specjalnej kuchni-pracowni, w której będzie opracowywać kolejne, roślinne receptury Mihiderki. W przygotowaniu są kolejne pozycje, które wkrótce będą wprowadzone do sprzedaży.

Na liście tej znajdują się m.in.:

· tofu i boczniaki pieczone w marynacie,

· tofu po meksykańsku,

· zupa marokańska,

· krem z buraka z pieczonym czosnkiem,

· tajskie curry z czarną soczewicą,

· granola w wersji wytrawnej i słodkiej,

· cantucci w dwóch wersjach smakowych,

· sezonowe smaki burger kotletów,

· kiełbaski w dwóch wersjach smakowych.