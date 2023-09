Żywność roślinna

Roślinna spółka z portfolio Grupy CPF Poland z nowym prezesem

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 01-09-2023, 09:09

Do zespołu Well Well Invest dołączył Jarosław Zacharjasiewicz obejmując funkcję prezesa zarządu. Do kluczowych zadań nowego prezesa należy biznesowy rozwój kategorii plant based w ramach multifoodowej Grupy CPF Poland.

Do zespołu Well Well Invest dołączył Jarosław Zacharjasiewicz; fot. shutterstock/Esin Deniz