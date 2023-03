Rodzice dla Klimatu, Green REV Institute i Future Food 4 Climate wzywają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, osoby aktywistyczne, osoby reprezentujące środowisko naukowe oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe.

Roślinne posiłki w szkołach?

Trwają prace nad projektem ustawy senatorskiej. Projekt powstał z inicjatywy Rodziców dla Klimatu, którzy we współpracy z senatorami, w tym prof. Alicją Chybicką oraz innymi NGO zajęli się legislacją dla przyszłości dzieci i osób młodych. Projekt zakłada realizację kilku z 9 postulatów przedstawionych w senacie przez ruch Rodzice dla Klimatu i partnerów, w tym:

1) wprowadzenie obowiązku zapewnienia raz w tygodniu w szkołach i placówkach oświatowych, a także w żłobkach i klubach dziecięcych posiłków opartych wyłącznie na produktach roślinnych;

2) zapewnienie dostępności zbilansowanych posiłków w szczególności wegetariańskich i wegańskich dzieciom i uczniom, którzy pozostają na takiej diecie z własnego wyboru lub wyboru podjętego wspólnie z rodzicami;

3) podjęcie działań zmierzających do zapewnienia czystego powietrza w szkolnych salach.

Do 25 marca 2023 roku można przesyłać opinie w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy – Prawo oświatowe. Formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie Senatu. Treść opinii może zostać przesłana poprzez umieszczenie tekstu w wybranym polu, albo poprzez dołączenie do formularza osobnego pliku.

Organizacja przypominają, że na całym świecie to osoby aktywistyczne, ruchy oddolne, ale także samorządy zmieniają menu dla klimatu, środowiska, bioróżnorodności, praw zwierząt. Studenci w Cambridge, samorząd Helsinek, Nowy Jork dążą do zielonej transformacji żywności i wprowadzają dietę w 100 % roślinną do szkół, uniwersytetów, szpitali i urzędów.

- Osobiście nie jem mięsa od 7 lat i była to moja indywidualna decyzja. Taka decyzja wymaga wiedzy i przekonania. Nie chciałem też swoich dzieci do niczego zmuszać czy przekonywać. Uznałem, że w ich wieku, gdzie zjedzenie czegokolwiek zdrowego jest wyzwaniem, dodatkowe zmiany będą zbyt trudne. Okazało się jednak, że córki zupełnie samodzielnie rezygnują z mięsnych posiłków. Na moje pytanie, dlaczego, stwierdzają po prostu, że im nie smakuje. Ale niestety w takim przypadku, gdzie dużym wsparciem logistycznym są posiłki w szkołach, nie ma możliwości wyboru. To powoduje, że albo płacę za posiłek, który nie zostanie zjedzony albo trzeba go organizować w porze obiadu we własnym zakresie. W przypadku dzieci jak moje, następuje wykluczenie jedzeniowe. Przygotowywanie na stołówkach szkolnych zup na samych warzywach czy uzupełnianie dań o większą ilość roślin strączkowych wydaje się prawie niemożliwe do przeforsowania przez pojedynczego Rodzica. Muszą się zmienić przepisy, żeby nastąpiła zmiana w talerzu - mówi Michał Derencz, Rodzice dla Klimatu, tata trójki dzieci w wieku szkolnym

- Roślinne posiłki szkolne są już normą w wielu miejscach w Europie i na świecie. Programy takie jak „Meatless Monday” cieszą się coraz większą popularnością, a szkoły, samorządy i państwa coraz bardziej przekonują się do promowania takich rozwiązań. Przemawia za nimi wiele korzyści – sprzyjają zapewnieniu różnorodności diety i promocji żywności lokalnej i sezonowej, zapewniają równy dostęp do zbilansowanych posiłków dla wszystkich, szczególnie osób będących na diecie bezmięsnej i bezmlecznej oraz zmniejszają nasz wpływ na zmieniający się klimat. Roślinne posiłki mają także duży walor edukacyjny – szkoła promująca dietę opartą na roślinach jest bardziej wiarygodna w przekazywaniu wiedzy o zmianach klimatu i działaniach proklimatycznych - mówi Marzena Wichniarz, Rodzice dla Klimatu, mama trójki dzieci.