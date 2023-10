To już kolejny spór dotyczący nazewnictwa roślinnych zamienników. Hiszpański przemysł ryb i owoców morza połączył siły, aby potępić „oszustwa w zakresie etykietowania i prezentacji produktów pochodzenia roślinnego”, argumentując, że takie praktyki dezorientują konsumentów.

Roślinne ryby i owoce morza na cenzurowanym w Hiszpanii; fot. shutterstock

"Roślinne" ryby i owoce morza na cenzurowanym

Koalicja, do której dołączyło także stowarzyszenie hurtowników, importerów, eksporterów i przetwórców produktów z owoców morza Conxemar, wzywa Ministerstwo do natychmiastowego wycofania roślinnych zamienników owoców morza, na których etykietach widnieją nazwy ryb. Jak podaje koalicja, w ten sposób roślinni producenci chcą „oszukiwać konsumentów co do wartości odżywczej produktów”.

Ryby i owoce morza w Hiszpanii

Z niedawnego raportu USDA Spain Seafood Report 2023 wynika, że ​​Hiszpania ma największy w Europie przemysł przetwórstwa rybnego i jeden z najwyższych spożycia ryb i owoców morza na mieszkańca.

Według ONZ światowa produkcja owoców morza pochodzących z połowów komercyjnych i akwakultury jest niewystarczająca, aby zaspokoić rosnący popyt . Ponadto przełowienie, zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem i odpadami nuklearnymi zagrażają przyszłości owoców morza.