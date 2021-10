Roślinny Qurczak - co to jest? Iga Czubak prelegentką FRSiH 2021

Iga Czubak, CEO Roślinny Qurczak założyła firmę z własnej potrzeby. Przestała jeść mięso parę lat temu, kiedy na rynku nie było jeszcze prawie żadnych zamienników. O początkach swojej firmy i planach na przyszłość opowie podczas FRSiH.

Iga Czubak, CEO Roślinny Qurczak będzie prelegentką na XIV Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Weźmie udział w panelu dot. innowacji/fot. materiały prasowe

Roślinny Qurczak - co to jest

Roślinny Qurczak to firma stworzona przez Igę Czubak. Roślinny Qurczak powstał z prób szukania na własną rękę zamienników mięsa przez założycielkę marki. Po dwóch latach eksperymentów udało się jej opracować technologię, dzięki której Qurczak ma unikalne włókna zbliżone do struktury piersi drobiowej.

- Pierwsze testy odbyły się na znajomych oraz rodzinie, którzy byli zachwyceni tym, co udało się stworzyć. Zobaczyłam, że bardzo dużo osób chce zrezygnować z jedzenia mięsa, z różnych powodów: zdrowotnych, środowiskowych czy etycznych. Pomyślałam, że jeżeli to rozwiązanie sprawdziło się u mnie, u znajomych czy rodziny, to na pewno są osoby, które szukają takich rozwiązań na rynku - mówiła w rozmowie z naszym serwisem Iga Czubak.

Rynek zamienników mięsa w Polsce - jak się rozwija?

Zdaniem Igi Czubak nasz rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Wielu dużych producentów jak Nestle czy Unilever weszły z markami roślinnych zamienników. - Jest również dużo młodych, innowacyjnych projektów, które zaczynają jak my od zera. Wnioskując z różnych raportów z całego świata, na rynku światowym jest jeszcze miejsce dla paru tak dużych graczy jak Beyond Meat, którego osobiście podziwiam. To firma już teraz warta około $10 mld, a na rynku jest jeszcze miejsce dla paru tak dużych graczy. Myślę się, że w najbliższej przyszłości pojawi się jeszcze kilku potentatów w tej branży, jednym z nich chcemy, aby był Roślinny Qurczak. Rynek sam zweryfikuje to, co pojawia się obecnie na półkach i zostaną tylko produkty, które klientom najbardziej odpowiadają - mówiła w rozmowie z naszym serwisem założycielka Roślinnego Qurczaka.

Roślinny Qurczak w reklamie banku

- Reklama banku z naszym udziałem wpłynęła na wzrost rozpoznawalności naszej marki. Istnieliśmy od niedawana, byliśmy młodym biznesem z niszowym produktem i dla nas pojawianie się w tej kampanii miało ogromną wartość - nie ze względu na wzrost sprzedaży. Dzięki reklamie wiele osób dowiedziało się, że jest taka firma jak Roślinny Qurczak. Kampania odczarowała również postrzeganie reklam jako wyłącznie fikcji. Bardzo często spotykałam się z pozytywnym, miłym zaskoczeniem, że to, co zostało pokazane w reklamie, jest rzeczywiście prawdziwą historią, prawdziwą firmą. Jedną z moich ulubionych reakcji była ta, gdy pani, z którą miałam spotkanie, krzyknęła na mój widok: „O matko! To pani istnieje naprawdę!”. Ta super przygoda bardzo nas uwiarygodniła- zapewnia Iga Czubak w rozmowie z przedstawicielami banku.

Iga Czubak, CEO Roślinny Qurczak na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

XIV edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbędzie się 8 i 9 listopada w stołecznym Hotelu Sheraton. Zapraszamy na debatę "Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów", w której wezmą udział przedstawiciele innowacyjnych spółek i marek spozywczych.

Czy mamy sprzyjającą sytuację w Polsce do inwestowania w spółki start-upowe? Czy dział R&D to nowe serce zakładu spożywczego? Czy warto personalizować produkty spożywcze? Jak kreować nowe produkty na nasyconym rynku. Sprzedażowa moc z social mediów. Jak współpracować z influencerami? Na te i wiele innych pytań spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź podczas debaty "Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów".

8 listopada 2021 r. | 15.30-16.45

