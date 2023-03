Powoli regułą staje się takie budowanie restauracyjnego menu, aby nie zabrakło w nim potraw kuchni roślinnej.

Kuchnia roślinna w menu

– Zielony trend widoczny jest od dłuższego czasu w dużych miastach. Gotowość Polaków do kuchni roślinnej podyktowana bywa w dużej mierze zdrowiem, np. alergiami, gdyż wiele osób nie toleruje laktozy, jajek lub unika wysoko przetworzonych produktów. Wtedy właśnie kuchnia roślinna przychodzi z odsieczą – mówi Katarzyna Gubała, ambasadorka kuchni roślinnej, na co dzień współpracująca z najlepszymi kucharzami, dietetykami i przedstawicielami świata kulinarnego, która 23 marca poprowadzi warsztat tematyczny pt. „Ekologia i food cost to smaczny duet” w strefie Zielonej EkoKuchni gastrotargów SMAKKi.

Zainteresowanie kuchnią roślinną sprawiło, że na stoły powróciły rośliny strączkowe i różnorodne kasze, które długo nie cieszyły się zainteresowaniem bogacącego się społeczeństwa, gdyż uznawano je za żywność dla ubogich.

– Osoby, które nie jedzą mięsa, potrzebują dużej ilości białka roślinnego, aby uzupełnić niedobory, a m.in. rośliny strączkowe są ich źródłem i świetnie nadają się jako główny składnik kotletów – mówi ekspertka.

Praktyka pokazuje, że sztuką jest odpowiednie zbilansowanie białka i tłuszczu. Nie wystarczy odjąć mięso od sałatki, by zaspokoić podniebienie gościa i sprawić, że wyjdzie najedzony i zadowolony. Skoro przyszedł do lokalu lub zamówił posiłek online, oczekuje mini uczty i nowych doznań kulinarnych.

W mniejszych miastach częściej zdarza się, że lokale gastronomiczne posiłkują się gotowymi daniami i półproduktami wegetariańskimi czy wegańskimi, by szybko uzupełnić menu, zwłaszcza, gdy kucharz nie zna się na kuchni roślinnej. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę fakt, że w technikach gastronomicznych taka wiedza nie jest podawana na tacy.

– Dobrym pomysłem na stworzenie roślinnego menu jest przeszkolenie załogi z kuchni wegetariańskiej, wegańskiej i diet wykluczeniowych, w czym pomocne są dofinansowania unijne czy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenie dla pracowników branży gastronomicznej może być pokryte nawet w 80% z tych programów, a ich uczestnicy nauczą się robić dobre, szybkie i ciekawe dania maksymalnie wykorzystując produkty roślinne – podpowiada Katarzyna Gubała.