Alternatywne źródła białka to nie tylko możliwość dywersyfikacji diety, ale też nadzieja na zaspokojenie coraz większego światowego popytu na białko, związanego z rosnącą populacją i wyzwaniami środowiskowymi. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego? O tym porozmawiamy już 6 listopada podczas FRSiH.

Rynek alternatywnych protein: Żywność roślinna 2.0, białko owadzie, novel food

Alternatywne proteiny na FRSiH

"Novel food, białko owadzie, żywność roślinna. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego?" to jeden z tematów cyklu paneli #consumer trends Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Dyskusja odbędzie się 6 listopada 2023 r. o godz. 14.45. Poprzedzi ją część „Wizerunek mięsa A.D. 2023“.

W rozmowie wezmą udział:

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac.

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu, Hortimex Sp. z o.o.

Anna Malinowska, dyrektorka ds. rozwoju produktów roślinnych, CPF Poland

Moderacja: Anna Wrona, dziennikarka portalspozywczy.pl, horecatrends.pl

Hasła przewodnie dyskusji to:

·Regulacje unijne a nowa żywność. Kto boi się innowacji?

·Owady w menu. Jak Polska może skorzystać na nowym trendzie?

·Żywność roślinna – wysyp innowacji. Czas na plant-based 2.0

Regulacje unijne a nowa żywność

Nowel food, czyli nową żywność, definiuje się jako żywność, która nie była spożywana w znaczącym stopniu przez ludzi w UE przed 15 maja 1997 roku, kiedy weszło w życie pierwsze rozporządzenie w sprawie nowej żywności.

Najwięcej emocji w UE w zakresie nowych źródeł protein budzą obecnie owady. 5 marca 2023 r. dopuszczone do obrotu na rynku unijnym zostały larwy pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Włączono je do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

24 stycznia 2023 r. zezwolono na wprowadzenie do obrotu częściowo odtłuszczonego proszku ze świerszcza domowego (Acheta domesticus).

Wcześniej KE autoryzowała larwy mącznika młynarka oraz szarańczę wędrowną.

Owady w menu. Jak Polska może skorzystać?

Chociaż temat białka owadziego wzbudza wiele kontrowersji, w Polsce mamy już firmy, które nie tylko rozwijają produkcję insektów, ale też myślą o zagospodarowaniu światowego rynku.

- Powstaje nowa branża produkcji białka z owadów, a Polska może w niej zostać liderem. Mamy bowiem świetnych naukowców, którzy zajmują się żywieniem i względnie tanie czynniki produkcji - mówili w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Michał Piosik i Piotr Grabowski, współzałożyciele akceleratora startupów z branży spożywczej - foodtech.ac.

Żywność roślinna. Czas na plant-based 2.0

Z wysypem innowacji mamy też do czynienia na rynku żywności roślinnej. Branża przechodzi zmiany i mierzy się z różnymi wyzwaniami konsumenckimi, wciąż jednak dąży do ulepszania swoich produktów. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego? Zapraszamy na Forum Rynku Spożywczego i Handlu!