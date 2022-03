Rynek produktów roślinnych z dużym wzrostem (raport)

Według danych Nielsen z 2021 roku rynek produktów roślinnych (w czterech kategoriach: napoje roślinne, wegetariańskie dania gotowe z lodówki, roślinne odpowiedniki jogurtów, wegetariańskie pasty kanapkowe z lodówki) zanotował wzrost o 29,5%.

Z badania „Polacy o kuchni wegańskiej 2022” przeprowadzonego na zlecenie Pyszne.pl z okazji Veganuary wynika, że już niemal ⅔ Polek i Polaków sięga po dania w 100% roślinne regularnie, co najmniej raz w miesiącu. Polki i Polacy uważają ponadto, że obecnie roślinne odżywianie jest znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu. Do bezmięsnego jedzenia najczęściej przekonują nas względy zdrowotne, przy czym niemal 70% Polek i Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że ograniczenie ilości produktów odzwierzęcych w diecie może mieć pozytywny wpływ na zdrowie.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Pyszne.pl wynika również, że 69% respondentów ocenia jedzenie wegańskie jako zdrowe. Dla żywności niewegańskiej liczba ta wynosi 31%. Co ciekawe, w przypadku pytania o pełnowartościowość diety tendencja jest odwrotna – za pełnowartościową Polacy częściej uznają dietę niewegańską (52%) niż wegańską (43%). Zaledwie 8% ankietowanych określiło wegański sposób odżywiania jako niezdrowy (aż 29% za niezdrową uznało dietę niewegańską).

Warto zauważyć, że aż 57% badanych twierdzi, że wegańskie jedzenie jest odpowiednie dla osób z nadwagą – wartość dla diety niewegańskiej wyniosła w tym przypadku 24%. Dla osób o niskiej masie ciała wyniki badania rozkładały się mniej więcej równomiernie, z niewielką przewagą dla żywności niewegańskiej – odpowiednio 39% i 41%. Można zatem sądzić, że diety roślinne uznaje się z reguły za niskokaloryczne.

Dieta roślinna a wysiłek fizyczny

Wysiłek fizyczny to nie tylko sport, a również wymagające fizycznie zawody – warto wziąć to pod uwagę w komunikacji dotyczącej produktów i dań roślinnych jako odpowiednich również dla mężczyzn, którzy najczęściej te zawody wykonują. Jedynie 9% respondentów uznaje wegańskie jedzenie za niemęskie, choć z podobną opinią spotkało się dwukrotnie więcej ankietowanych (18%). Może to oznaczać, że mimo tego, że pogląd ten wydaje się stosunkowo powszechny, faktycznie zgadza się z nim nieznaczny odsetek osób, a postrzeganie roślinnego odżywiania w społeczeństwie się zmienia.

– Temat żywienia jest szczególnie bliski osobom uprawiającym sport, dla których jedzenie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na samopoczucie i wyniki. Osoby te są wyjątkowo otwarte na roślinne odżywianie i chętnie dokonują takich modyfikacji w diecie, nierzadko wprowadzając je na stałe. W tym kontekście warte podkreślenia jest przede wszystkim to, że obecnie dużo łatwiej jest o dostęp do jakościowych produktów roślinnych i wiedzy na temat roślinnego odżywiania – ocenia Anna Kozłowska, koordynatorka projektu Jasna Strona Mocy.

Ponad 60% (raczej tak i zdecydowanie tak) ankietowanych jest zdania, że osoby, których żywienie bazuje na produktach roślinnych, mogą odnosić sukcesy sportowe. Opinia ta zdaje się szczególnie powszechna wśród osób umiarkowanie aktywnych (2–3 razy w tygodniu) – 68% (raczej tak, zdecydowanie tak). Jedynie 14% nie zgadza się z tym stwierdzeniem (raczej nie, zdecydowanie nie).

Aż jedna na cztery osoby nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy osoby, których żywienie bazuje na produktach pochodzenia roślinnego, mogą odnosić sukcesy sportowe. Warto zauważyć, że w grupie tej przeważają osoby mniej aktywne – może to wskazywać na to, że osoby, które uprawiają sport, są bardziej świadome tego, co wpływa na ich zdrowie i wyniki, aktywnie dążą do pozyskiwania informacji na ten temat i zwracają na nie uwagę.

Są to z pewnością wartościowe sygnały dla producentów żywności roślinnej, którzy mogliby z jednej strony wykorzystać potencjał zwiększania świadomości nieprzekonanych konsumentów, a z drugiej strony odpowiedzieć na zainteresowanie osób aktywnych odżywczą żywnością dostosowaną do ich potrzeb.

Co jest kluczowe dla Polaków w diecie roślinnej?

Polki i Polacy sięgaliby po roślinne jedzenie częściej, gdyby było one przystępne cenowo i pełnowartościowe (po 40%). Duże znaczenie ma dla nas również smak i wpływ na zdrowie (po 24%). Prawie co piąta osoba chętniej jadłaby roślinnie, gdyby takie dania i produkty były bardziej dostępne w restauracjach i sklepach. Wnioski te są zbieżne z rezultatami poprzednich badań, z których wynika, że do roślinnego jedzenia zachęcają nas w głównej mierze smak, zdrowie, cena i dostępność.

To istotny sygnał dla właścicieli sklepów i lokali, sugerujący, że warto poszerzyć ofertę o dania i produkty roślinne. Osoby aktywne 2–3 razy w tygodniu lub częściej jako najważniejszą motywację wskazywały pewność, że produkty roślinne dostarczają odpowiednich wartości odżywczych (50%), przekonanie, że produkty roślinne są zdrowe (26%) oraz że zwiększenie spożycia produktów roślinnych pomoże im osiągnąć cele dietetyczne, sportowe lub poprawić samopoczucie (26%). Wśród osób aktywnych codziennie wartości te wyniosły odpowiednio: 44%, 23% i 16%.

Warto zauważyć, że osoby najmniej aktywne (raz w miesiącu lub w ogóle) przywiązują do zawartości składników odżywczych dużo mniejszą wagę (30%). W kontekście sportu warto zwrócić uwagę na fortyfikację produktów białkiem, co dotyczy zwłaszcza zamienników nabiału, w przypadku których praktyka ta nie jest powszechna, przez co pod kątem makroskładników nie mogą one jeszcze w pełni konkurować ze swoimi odzwierzęcymi odpowiednikami. Wiele firm, na przykład producentów napojów roślinnych, stosuje już fortyfikację B12 i wapniem, dobrym kierunkiem jest również fortyfikacja żelazem.

– Roślinne dania to coś znacznie więcej niż sałatka. Cieszy nas, że coraz więcej lokali oraz firm cateringowych wprowadza potrawy roślinne atrakcyjne dla wszystkich – na obecnie to już coraz częściej norma niż wyjątek, przynajmniej w dużych miastach. Wraz z dynamicznym wzrostem popularności roślinnego jedzenia zmieniać będzie się sposób, w jaki je postrzegamy – jako atrakcyjny wybór dla wszystkich odbiorców, nie tylko dla wybranych grup konsumentów – mówi Anna Kozłowska, koordynatorka projektu Jasna Strona Mocy.

Udział żywności roślinnej w swoim jadłospisie

Prawie co czwarta osoba planuje zwiększyć udział żywności roślinnej w swoim jadłospisie, a zdecydowana większość uważa taki sposób odżywiania za nowoczesny. Wśród badanych osób istnieje przekonanie, że bardziej roślinne odżywianie może mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia, a włączenie do diety większej ilości produktów roślinnych mogłoby pomóc w zwiększeniu skuteczności sportowej. Osoby o wysokiej i średniej aktywności fizycznej są grupami najbardziej przychylnymi włączaniu większej ilości żywności roślinnej do jadłospisu oraz ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych. Można więc sądzić, że aktywni fizycznie Polacy są dobrą grupą docelową dla producentów żywności roślinnej.

Przychylność osób aktywnych wobec zwiększania udziału produktów roślinnych w jadłospisie może być sygnałem dla branży, że warto poszerzyć asortyment tego typu produktów w ofercie dedykowanej tej grupie, przy zwróceniu szczególnej uwagi na wartości odżywcze i właściwości zdrowotne takich produktów.