Rynek roślinnych alternatyw napędzany jest przez sieci handlowe

Za ponad połowę wartości sprzedaży w kategorii wegańskiej odpowiadają największe sieci handlowe - Lidl i Biedronka - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska.

Autor: oprac.AW

Data: 09-02-2022, 11:22

Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska o rynku roślinnych alternatyw w Polsce i Europie ; fot. PTWP

Rynek roślinnych alternatyw w Polsce

Jak przytacza Marcin Tischner, Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska, od grudnia 2020 r. do listopada 2021 r. polskie gospodarstwa domowe wydały na roślinne zamienniki nabiału i mięsa prawie 463 mln zł.

- Jest to wzrost o 55% w porównaniu z poprzednim rokiem i dwukrotnie więcej niż w 2019 r. Za zdecydowaną większość tej wartości (75%) odpowiada kategoria „wegańskiego nabiału”. Za ponad połowę wartości sprzedaży w kategorii wegańskiej odpowiadają największe sieci handlowe - Lidl i Biedronka - tłumaczy ekspert.

Według danych od GFK Polonia, “wartość zakupów roślinnych zamienników mięsa i nabiału w tych sieciach zwiększyła się w ciągu ostatnich 2 lat czterokrotnie w Biedronce i trzykrotnie w Lidlu".

- Nic dziwnego, że sieci te (podobnie jak prawie wszystkie sieci handlowe w Polsce) tak chętnie poszerzają dostępny asortyment produktów roślinnych - komentuje Tischner.

Jak dodaje, producenci żywności również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i sieci handlowych.

- Co chwila słyszymy o nowych startupach, które wprowadzają roślinne nowości, ale na rynku pojawiają się również produkty od lokalnych producentów dotychczas kojarzonych z produktami odzwierzęcymi (np. Sokołów, Tarczyński, Olewnik, Drobimex, OSM w Łowiczu, Bakoma). W styczniu 2022 do tego grona dołączyła OSM Piątnica wprowadzając mleka roślinne na bazie soji i owsa. Debiut na tym rynku zapowiada również Mlekpol - wymienia Corporate Engagement & Sustainability Specialist ProVeg Polska.

Rynek roślinnych alternatyw w Europie

Z kolei europejski sektor roślinnych alternatyw produktów odzwierzęcych wzrósł o 49% między IX/X 2018 a IX/X 2020 r.

- Obserwujemy stabilne, kilkunasto-kilkudziesięcio-procentowe wzrosty w kategoriach, które już od kilku lat goszczą na naszych półkach (roślinne alternatywy mięsa, mleka, pasty warzywne, dania gotowe itp.). Jeszcze dynamiczniejsze wzrosty odnotowano w kategoriach typu roślinne alternatywy serów, jajek, ryb, owoców morza. Wykazują one niezwykły potencjał na przyszłość, dlatego to tam rekomenduję kierować swój wzrok wyczekując najciekawszych innowacji - mówi Marcin Tischner.

Szacuje się, że do 2029 roku światowy rynek roślinnych alternatyw mięsa może osiągnąć wartość 140 mld USD, zdobywając 10% światowego przemysłu mięsnego. Kolejne duże korporacje wyznaczają sobie roślinny kierunek rozwoju. Burger King stawia sobie cel osiągnięcia w 50% roślinnego menu do 2030 r., IKEA chce osiągnąć podobny cel do 2025 r.

Farm to Fork wspiera żywność roślinną

Ekspert ProVeg podkreśla jednocześnie, że roślinny kierunek jest wyznaczony także przez Unię Europejską w ramach strategii Farm to Fork (Od Pola do Stołu), która mówi m.in. o:

○ zwiększeniu dostępności i źródeł alternatywnego białka poprzez zwiększenie funduszy na rozwój technologiczny w tym obszarze

○ Wprowadzeniu na opakowania produktów spożywczych oznaczeń informujących o ich właściwościach zdrowotnych, śladzie środowiskowym czy dobrostanie zwierząt.