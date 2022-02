Sklepowa lada z zamiennikami mięsa. Znana sieć testuje ten koncept

Carrefour testuje we Francji nowy koncept stoiska we współpracy z Unileverem. To wzorowana na stoisku mięsnym lada z...wegetariańskimi alternatywami marki The Vegetarian Butcher.

Autor: AT

Data: 11-02-2022, 15:55

Czy bezmięsne lady na stałe wpiszą się w krajobraz marketów Carrefour? fot. mat. pras. (zdjęcie ilustracyjne)

Carrefour testuje "wegańskiego rzeźnika"

Carrefour zaprezentował swój pierwszy "wegański sklep mięsny". To znana także z polskich sklepów lada, która pomieściła tym razem alternatywy dla mięs i wędlin produkowane przez należącą do Unilevera markę Vegetarian Butcher.

To pierwsza tego rodzaju inicjatywa we Francji. Konwencja sklepu mięsnego obowiązuje także w sposobie sprzedaży - zamienniki sprzedawane są na wagę, a nie w formie pakowanej.

Bezmięsne lady testowo w Carrefour

Jak informuje serwis vegnews.com, na początek "bezmięsna lada" Carrefoura i Vegetarian Butcher zawierać będzie jedynie analogi mięsa mielonego, nuggetsów z kurczaka oraz wegańskie burgery. Asortyment ma być poszerzany jeśli projekt zostanie pozytywnie odebrany przez klientów.

Carrefour nie jest jednak prekursorem tego rodzaju rozwiązań. W 2019 r. brytyjska sieć Sainsbury's testowała koncept całkowicie wegańskiego "sklepu mięsnego." Podobny projekt realizowała w 2021 r. sieć Asda.

A w Polsce? Na razie największe sieci handlowe, jak Biedronka czy Dino mocno inwestują w klasyczne, mięsne lady. Kto będzie pierwszy ze stoiskiem wegetariańskim?