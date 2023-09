Co drugi Polak lub Polka przynajmniej raz w życiu próbowała wyeliminować mięso ze swojego codziennego menu i przejść na dietę wegetariańską – wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Insight Lab dla firmy Pyszne.pl. Co ciekawe styl życia wege tak bardzo nas intryguje i pociąga, że zajmuje stałą pozycję na liście najpopularniejszych postanowień noworocznych. Aż 43 % badanych deklarowało u progu 2023 roku, że zmieni swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe i spróbuje ograniczyć spożywanie produktów mięsnych bądź całkowicie z nich zrezygnować.

Bez względu na to, czy byliśmy konsekwentni w realizacji tych zamierzeń, z przytoczonych danych wynika, że zapotrzebowanie na artykuły roślinne jest coraz większe.

Czy popularne sieci handlowe dostrzegają ten trend i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów? Sprawdziliśmy jaką oferty przygotował dla fanów diety wegetariańskiej Lidl.

Jako firma jesteśmy świadomi, że produkcja artykułów odzwierzęcych ma globalnie największy wpływ na środowisko naturalne. Im więcej konsumujemy produktów pochodzenia roślinnego, tym więcej czynimy na rzecz ekologii, bioróżnorodności i naszego zdrowia. Dlatego w ramach rozszerzonej wersji polityki zakupowej dotyczącej świadomego odżywiania zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku Lidl będzie stale zwiększać udział produktów z białkiem pochodzenia roślinnego – zapewnia Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.