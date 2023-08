Sprzedaż Beyond Meat spadła o prawie jedną trzecią. ​​Konsumenci wybierają tańsze produkty, więc firma próbuje obniżyć swoje ceny.

Sprzedaż Beyond Meat spadła o prawie jedną trzecią; fot. shutterstock

Sprzedaż Beyond Meat

Jak podaje theguardian.com, w drugim kwartale sprzedaż Beyond Meat spadła o 30,5% do 102,1 mln USD. Producent zamienników prognozuje obecnie przychody na poziomie od 360 do 380 mln USD w 2023 r. Przychody z 2022 roku wyniosły 418,9 mln USD.

Zdaniem firmy, słabszy popyt na roślinne zamienniki mięsa wynika m.in. z wysokiej inflacji i ciągłych obaw o recesję. Dyrektor naczelny firmy, Ethan Brown, przyznał też, że na sprzedaż wypływają dyskusje nt. korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania roślinnych zamienników.

Aby przyciągnąć więcej klientów, Beyond Meat testuje obniżki cen - stara się oferować swoje podstawowe produkty po cenach równych lub niższych od ich zwierzęcych odpowiedników.