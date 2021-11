Supersonic Food planuje kolejne inwestycje, m.in w laboratorium

Supersonic Food wiosną przyszłego roku planuje przeprowadzić kolejną rundę inwestycyjną. W jej ramach chce pozyskać 2,5 mln EUR, które przeznaczy na inwestycje w linię produkcyjną, laboratorium i zespół, a także ekspansję na kolejne rynki zagraniczne.

Data: 29-11-2021, 14:18

Supersonic Food, polsko-brytyjska spółka działająca w segmencie foodtech, we wrześniu br. rozpoczęła aktywną sprzedaż w Niemczech i krajach Beneluksu. Planuje ekspansję na kolejne rynki zagraniczne; fot. mat. pras.

Supersonic Food za granicą

– Nasze produkty są dostępne już w 14 europejskich krajach, jednak aktywne działania marketingowe i sprzedażowe prowadziliśmy do tej pory wyłącznie na priorytetowym dla nas rynku polskim. W ubiegłym miesiącu uruchomiliśmy e-sklep w języku niemieckim i rozpoczęliśmy realizację intensywnych aktywności reklamowych. Niemcy i kraje Beneluksu są jednymi z największych rynków żywności funkcjonalnej w Europie, więc potencjał sprzedażowy jest bardzo duży. Wierzymy, że tamtejsi świadomi i wymagający konsumenci docenią wysoką jakość naszych produktów. Pierwsze dane wyglądają obiecująco - obecnie rynki: niemiecki, belgijski, holenderski i luksemburski odpowiadają za 10 proc. całości naszej sprzedaży. W przyszłym roku planujemy fizyczną ekspansję na kolejnych 5 rynków europejskich, m.in. francuski, austriacki i brytyjski – mówi Mateusz Załubski, chief of growth i cofounder Supersonic Food.

Supersonic Food w sieciach

Firma rozwija także kolejne kanały sprzedaży w Polsce. Od początku października br. Brain Coffee, Calm Cacao, Beauty i Performance Izotonic są również dostępne w sieci Carrefour BIO. Z kolei w listopadzie firma podpisała umowę z Calypso na sprzedaż swoich produktów w klubach fitness i siłowniach sieci. Już niedługo ich klienci będą mogli kupić posiłki tworzone na miejscu na bazie Food Powder.

– Zależy nam na rozwoju kanału retail, ponieważ zgodnie z naszymi prognozami pozwoli nam to zwiększyć przychody o ok. 25 proc. w perspektywie roku. Obecnie jesteśmy na etapie testowania współpracy z Carrefour BIO i prowadzimy rozmowy z kolejną dużą siecią, zainteresowaną wprowadzeniem naszych produktów – podkreśla Tomasz Teresak, chief of business development oraz współzałożyciel Supersonic Food.

Nowe inwestycje

W grudniu ub.r. firma zamknęła rundę seed, pozyskując od aniołów biznesu i funduszu VC Knowledge Hub Starter blisko 2,6 mln zł na dalszy rozwój. Inwestycje w technologię, rozwój oferty, zespół oraz działania sprzedażowe pozwoliły Supersonic Food wyjść z segmentu produktów zastępujących posiłki i postawiać kolejny krok na biznesowej ścieżce rozwoju – rynku żywności funkcjonalnej.

– Rozpoczynaliśmy działalność, oferując Food Powder zastępujący posiłki, jednak bardzo szybko rozwinęliśmy ofertę. Obecnie w sprzedaży mamy również roślinne izotoniki, innowacyjne kakao oraz kawę, a niebawem także posiłki RTD. Każdy z nich ma inny, korzystny wpływ na nasze samopoczucie, wygląd i zdrowie, dzięki unikalnym kombinacjom naturalnych składników. W krótkim czasie weszliśmy więc na rynek żywności funkcjonalnej i planujemy się na nim rozgościć. Zauważyli to też inwestorzy, chcący wesprzeć nasz rozwój w ramach kolejnej rundy. Planujemy w jej ramach pozyskać 2,5 mln EUR, które przeznaczymy na inwestycje w rozwój laboratorium i zespół, a także ekspansję na kolejne rynki zagraniczne – dodaje Krzysztof Kozak.

W 2020 r. rynek produktów zastępujących posiłki był wyceniany na ponad 11 mld USD i zgodnie z szacunkami w latach 2021-2026 będzie rósł w tempie 7,6 proc. rocznie. Z kolei wartość rynku żywności funkcjonalnej w 2019 r. była szacowana na ponad 178 mld USD. Zgodnie z przewidywaniami do 2027 r. jego wartość powinna wynieść ponad 268 mld USD, przy rocznym wzroście na poziomie 6,7 proc.

Supersonic Food: Nowości

Do końca 2021 r. w ofercie Supersonic Food oficjalnie zadebiutuje innowacyjny produkt w formie Ready-to-Drink. Będzie to pełnowartościowy, zbilansowany i niewymagający chłodzenia posiłek w wygodnej butelce, którą wystarczy odkręcić, aby go spożyć. Produkt będzie w 100 proc. roślinny i będzie stanowił źródło białka, węglowodanów złożonych, zdrowych tłuszczy omega 3-6-9, błonnika, a także wszystkich niezbędnych dla zdrowia witamin i składników mineralnych.

– Będzie to pierwszy na polskim rynku idealnie zbilansowany posiłek w butelce. Dzięki kaloryczności wynoszącej ok. 400 kcal, zapewni sytość na 2-3 godziny, analogicznie do średniej wielkości pełnowartościowego posiłku. Produkt stworzyliśmy z myślą o osobach, które chcą się odpowiednio odżywiać, ale jednocześnie nie mają czasu lub ochoty na gotowanie lub przygotowywanie shake’ów – mówi Krzysztof Kozak, CEO i cofounder Supersonic Food.