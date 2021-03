Sylwia Majcher: Hasło "wege" na opakowaniu może być pułapką

O sytuacji na polskim rynku zamienników mięsa, który staje się coraz bardziej zatłoczony, pisaliśmy niedawno w tekście z cyklu Mięso na wtorek.

Sylwia Majcher docenia, że rynek zamienników rośnie i prężnie się rozwija.

- Dziś te produkty są dostępne nawet w małych sklepach, w dodatku w dobrych cenach, co znacznie ułatwia ich degustację. Tę możliwość łatwego wyboru widać zresztą w badaniach. Z danych GfK Polonia wynika, że w 2020 roku wartość sprzedaży zamienników nabiału wzrosła o 44 proc., a mięsa o 138 proc. To znakomity wynik - dodaje.

Nasza rozmówczyni przyznaje jednak, że bywa sceptyczna wobec składu niektórych zamienników.

- Rozumiem, że nie każdy, kto rozsmakowuje się w roślinnej diecie, ma czas na kulinarne, samodzielnie eksperymenty. Warzywnego burgera dość łatwo można przygotować, ale sojowe parówki, kabanosy czy wędliny wymagają poważnego zaangażowania. Jednak bywam sceptyczna wobec składu takich gotowców i przed nim zawsze przestrzegam, bo w czasami ten zachwyt wegańskimi propozycjami przesłania zdrowe myślenie - dodaje.

Majcher zwraca uwagę, że sporo roślinnych zamienników jest mocno przetworzonych i ma wysoką zawartość tłuszczu.

- Na etykietach wegańskich deserów czy jogurtów widzę zbyt dużo cukru. Do tego, co boli mnie szczególnie, wiele z nich wciśniętych jest bezlitośnie w plastik, który trudno przetworzyć. Wiem, że bezmięsna dieta jest lepsza dla kondycji planety, a jednocześnie uważam, że nośne hasło "wege" na opakowaniu może być pułapką dla naszego zdrowia i formy środowiska. Zachęcam więc, by przede wszystkim czytać skład takich produktów, sięgać po te w ekologicznych pudełkach i częściej wykorzystywać potencjał sezonowych warzyw, owoców, kasz, strączków. To jest idealna roślinna dieta, w którą warto zainwestować - podsumowuje.