Sylwia Spurek powraca. Tym razem obok sztandarowych postulatów europosłanki, by "skończyć z promocją mięsa, mleka, jaj za publiczne pieniądze" dochodzi nowy.

- Do likwidacji jest program „Szklanka mleka” w szkole, ale również bary mleczne w obecnej formule. Dopłacać powinno się do barów wegańskich, które oferują zdrową i etyczną żywność - przekonuje w rozmowie z "Super Expressem".

Spurek przekonuje także, że sektor hodowlany to "tykająca bomba społeczna, i środowiskowa"

– Musimy zacząć wycofywać dotacje do uprawy pasz i hodowli zwierząt, zakazać reklamowania produktów odzwierzęcych. Musimy też wprowadzić mechanizmy wspierające rozwój branży produktów wegańskich – opowiada.

Sylwia Spurek, europosłanka znana ze swojego krytycznego stosunku do produkcji mleka i mięsa, często zabiera głos w sprawach dotyczącej branży spożywczej.

Podczas październikowego XVI Kongresu Kobiet Spurek wygłosiła ostre stanowisko na temat programu "Mleko w szkole". Zdaniem eurodeputowanej rozdawanie dzieciom krowiego mleka w szkole to "indoktrynacja".

- Państwo nie edukuje, a wręcz indoktrynuje, dając każdemu i każdej, tę tak zwaną szklankę mleka, bo są specjalne programy, które powodują, że każde dziecko musi dostać szklankę mleka w szkole. Czyli to jest po prostu indoktrynacja od małego – powiedziała Spurek.

Wypowiedź europosłanki spotkała się z natychmiastową reakcją przedstawicieli sektora mleczarskiego.

Twitterowy profil Funduszu Promocji Mleka zwrócił Spurek uwagę, że program "Mleko w szkole" jest dobrowolny, obejmuje tylko klasy 1-3, a także (od 2017 roku - przyp. red.) jest połączony z promocją spożycia owoców i warzyw.

W kwietniu Sylwia Spurek w głośnym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" ostro skrytykowała znanego kucharza i restauratora Roberta Makłowicza.

- Za każdą rekomendacją, za każdym ujęciem z telewizyjnego programu Makłowicza kryje się śmierć jakiegoś zwierzęcia. Musimy się nauczyć, że to, co jest na naszym talerzu, to nie jest nasza prywatna sprawa. Na talerzu z tzw. soczystą wołowiną są cierpienie zwierząt i katastrofa klimatyczna - powiedziała.