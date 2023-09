Styl życia wege zyskuje coraz większe grono fanów. Według danych zawartych w raporcie IQS przygotowanym dla szwedzkiego koncernu Max Burgers 42 % z nas wybiera posiłki nie zawierające produktów odzwierzęcych nawet 3-4 razy w tygodniu.

Przejście na dietę wegetariańską ma wiele plusów. Przykładowo osoby, które zdecydują się na ten krok lub znacznie ograniczą ilość mięsa w menu, będą spożywać o wiele mniej soli. Jej nadmiar ma negatywy wpływ na nasz układ sercowo - naczyniowy. O co konkretnie chodzi? Mięsne potrawy i przetwory są zazwyczaj dużo intensywniej solone niż pozostałe produkty spożywcze – twierdzi Adam Pinocy, dietetyk z Alibi Studio.

Według zawartych w analizie IQS szacunków nawet co czwarta Polka i co piąty Polak planuje w ciągu najbliższych lat całkowicie wyeliminować mięso z menu. Przed ostatecznym przejściem na wegańską stronę mocy powstrzymuje ich brak kulinarnej wyobraźni i pomysłu na smaczne dania roślinne.

Wyniki ankiety przygotowanej na potrzeby sieci szwedzkich restauracji pokazują zatem, że zapotrzebowanie na bezmięsne potrawy i przekąski będzie systematycznie rosnąć. Sprawdziliśmy jakie ciekawe propozycje dla wegetarian ma w swojej ofercie handlowej Kaufland.

W sklepach Kaufland zapewniamy naszym klientom szeroki asortyment produktów wysokiej jakości i w atrakcyjnych cenach. Staramy się, by nasza oferta odpowiadała na różnorodne potrzeby konsumentów i wspierała ich w świadomym odżywianiu. Obserwując rosnącą popularność diety wegańskiej i wegetariańskiej, rozwijamy asortyment produktów roślinnych, które oferujemy m.in. w ramach marki własnej Kauflandu o nazwie -take it veggie – wielokrotnie wyróżnionej Laurem Klienta – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.