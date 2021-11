Trend rezygnacji z mięsa kreują głównie młodzi Polacy

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że "podobnie jak reszta Europy, Polacy w coraz większej liczbie ograniczają lub zupełnie rezygnują ze spożycia mięsa". -Obserwowane trendy to w dużej mierze zasługa młodszych pokoleń - stwierdzono w analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Autor: PAP

Data: 07-11-2021, 10:21

Młodzi Polacy rezygnują z mięsa; fot. unsplash.com

Według ekspertów obserwowane trendy "to w dużej mierze zasługa młodszych pokoleń". Eksperci, powołując się na dane z ankiety Global Consumer Survey z 2021 r., wskazali, że w Polsce 7 proc. osób w wieku 18-29 lat jest wegetarianami, a 1 proc. weganami, "co zbiorczo jest wynikiem wyższym niż np. we Francji czy Włoszech" - stwierdzono.

8,4 proc. Polaków na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej

Jak wskazano, powołując się na badanie ankietowe Panelu Ariadna z 2019 r., odsetek Polaków będących na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej sięga 8,4 proc. Natomiast z cytowanych przez ekspertów badań firmy Maczfit na mieszkańcach dużych miast wynika, że skala popularności wegetarianizmu w takich ośrodkach może sięgać nawet 20 proc. Natomiast w 2014 r. w badaniu CBOS odsetek wegetarian w Polsce wynosił 1 proc.

Jednocześnie - według Panelu Ariadna - połowa wegetarian w Polsce ma 34 lata lub mniej. "Wyniki ankiety firmy Mintel z 2017 r. pokazały, że w grupach wiekowych 16-24 lata oraz 25-34 lata odsetek wegan i wegetarian przekracza nawet 10 proc." - zauważono.

"Przodownictwo młodych ludzi widać także w ograniczaniu konsumpcji mięsa - nawet co piąta osoba w wieku 18-24 lata nie jadła mięsa w ciągu całego miesiąca, przy wartościach zbliżonych do 10 proc. w starszych kohortach" - stwierdził PIE na podstawie analizy danych Ariadny. Z kolei według przywołanej ankiety IBRIS, ogółem ponad połowa Polaków planuje zmniejszenie konsumpcji mięsa.

Europejczycy zastępują mięso w diecie

"Europa, według danych sprzed pandemii, była największym rynkiem produktów zastępujących mięso - na Stary Ląd przypadało blisko 40 proc. światowej sprzedaży jego substytutów" - wskazano w analizie opublikowanej w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Eksperci zwrócili uwagę, że Polska "szybko nadrabia dystans w tym względzie" - w trzech ostatnich latach sprzedaż mięsa w naszym kraju spadła o 7,5 proc., a sprzedaż wegetariańskich substytutów mięsa wzrosła o 480 proc. Podobnie rozwija się wegetariańska część branży restauracyjnej. "Happy Cow, światowy przewodnik po restauracjach dla wegan, w 2010 r. miał w swojej bazie blisko 1200 restauracji w pełni wegańskich lub wegetariańskich w Europie, zaś w 2019 r. było to już blisko 6,5 tys." - podkreślono. Dodano, że w ich rankingu najlepszych miast dla wegan Warszawa jest na miejscu szóstym, za takimi metropoliami, jak Londyn, Berlin czy Nowy Jork - w naszej stolicy Happy Cow odnalazło 150 restauracji sprzyjających diecie roślinnej.

Spożycie mięsa

Analitycy zastrzegli, że dynamika zmian w konsumpcji mięsa nie jest tak widoczna w danych GUS. W tzw. koszyku inflacyjnym, tworzonym na bazie badań wydatków budżetów gospodarstw domowych, waga przyznana produktom mięsnym w 2021 r. znacznie wzrosła w stosunku do 2020 r., "do poziomu nieodnotowanego w ubiegłej dekadzie". Sytuacja ta, jak przyznali, jest odwróceniem wyraźnego trendu spadkowego notowanego nieprzerwanie od 2014 r. Z kolei według danych zebranych w 2019 r., dostawy mięsa na krajowy rynek spadły rdr o 3,9 proc.

Autorzy analizy podsumowali, że spożycie mięsa w 2019 r. spadło o nieco ponad 2 proc., a pogłowie trzody chlewnej - w zależności od typu zwierzęcia - utrzymuje się na podobnym poziomie lub nawet minimalnie wzrasta w ostatnich latach. Dodano, że produkcja żywca rzeźnego w 2019 r. zmniejszyła się rdr pierwszy raz od 2013 r.