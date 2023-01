2022 rok był udany dla branży roślinnej. Producenci skalowali swoje biznesy, szykując się do ekspansji zagranicznej. Pojawiło się też kilku bardzo obiecujących nowych graczy. Przypominamy najważniejsze newsy minionego roku!

Tym żyła branża żywności roślinnej w 2022 roku! Najważniejsze newsy; fot. shutterstock

1. Nowe napoje roślinne: OSM Piątnica i Sante

W styczniu 2022 roku dowiedzieliśmy się, że Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy rozszerzyła ofertę o kategorię napojów roślinnych owsianych i sojowych. Co ciekawe, firma zdecydowała się na produkty pasteryzowane, do przechowywania w warunkach chłodniczych.

– Analizując kategorię napojów roślinnych, widzimy, że produkty UHT, zlokalizowane poza lodówką, mają silną reprezentację wśród marek zagranicznych i polskich. Na ich tle napoje pasteryzowane, do przechowywania w warunkach chłodniczych, są kategorią dopiero raczkującą – mówił Łukasz Kalinowski, wiceprezes OSM Piątnica.

Na własną linię zamienników mleka zdecydowało się również Sante. W przypadku tej firmy historia ma drugie dno: Sante przez wiele lat było dystrybutorem zamienników mleka Alpro.

– Firma Sante przewidziała ten trend wiele lat temu, będąc generalnym dystrybutorem marki Alpro. Dziś w swojej ofercie posiadamy produkty pod własnym brandem – tłumaczyła w wywiadzie z serwisem portalspozyczy.pl Monika Rozkosz, Project and Operation Manager ds. Innowacji w Sante.

2. Zmiany nazw: Roślinne marki bardziej światowe

W 2022 widać było trend zmian nazw marek na bardziej "światowe". Firmy skalowały swoje biznesy i przygotowywały produkty na rynki zagraniczne. I tak Roślinny Qurczak zmienił się w Apollo. Nielone w Planeat, a Polsoja rozszerzyła portfolio i zaczęła produkować żywność pod marką Well Well. Przypomnijmy, że wcześniej na angielskojęzyczną nazwę zdecydował się Bezmięsny, który rozpoczął sprzedaż swoich roślinnych zamienników na rynkach zagranicznych pod marką Plenty Reasons.

W 2022 roku Roślinny Qurczak przeszedł rebranding – zmienił nazwę na Apollo oraz unowocześnił identyfikację wizualną. Przy okazji ulepszone zostały też produkty.

– Odkąd zaczęliśmy istnieć, regularnie odzywają się do nas dystrybutorzy z zagranicy. Wysyłaliśmy Qurczaka i do Hongkongu, i Stanów. Nasz Qurczak przeleciał już cały świat. Jest super odbierany, ale musieliśmy poczekać, aż trochę się powiększymy, zbudujemy większą skalę produkcyjną. Teraz jesteśmy gotowi, żeby wychodzić za granicę – mówiła Iga Czubak, CEO Apollo.

– Apollo to brand, który może śmiało konkurować na półce z globalnymi liderami na rynku roślinnych zamienników mięsa – przekonywała.

Z kolei Nielone wprowadziło markę parasolową – Planeat. Również współzałożyciele start-upu, Martyna Polak i Andy David Staniek, ogłosili, że planują wejście ze swoimi zamiennikami mięsa na rynki zagraniczne.

– Nielone było naszą marka i produktem jednocześnie. Chcemy robić kolejne nowości, a trudno byłoby wprowadzać kolejne rodzaje roślinnych zamienników mięsa pod nazwą jednego produktu. Potrzebna była marka parasolowa – tłumaczyła w wywiadzie z serwisem portalspozywczy.pl Martyna Polak, współzałożycielka Planeat.

Nowa nazwa "Planeat" łączy w jednym słowie idee brandu: "planet", "plant", "plan", "eat" i "neat.

Zmiany zaszył także w Polsoi, u pioniera żywności roślinnej w Polsce. Zmieniono receptury produktów dotychczas znanych pod marką Polsoja. Zastąpiono białka sojowe białkami grochowymi, pszennymi i z innych źródeł. Na rynek weszły 23 nowe receptury pod marką Well Well, oferowane również w eksporcie.

– Marka Well Well ma być naszym strategicznym kierunkiem rozwoju eksportu w Europie – zapowiadała Katarzyna Gębala, prezeska Grupy Well Well.

Przypomnijmy, że pod koniec września 2021 roku Polsoja pozyskała dużego inwestora. Spółka Plant-Tec Europe, będąca spółką z Grupy CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) z siedzibą w Bangkoku w Tajlandii, zawarła umowę inwestycyjną ze spółką Well Well Invest. Wspólne przedsięwzięcie z Well Well Invest wpisuje się w globalną strategię działania CPF w ramach projektu „Meat Zero”, którego celem jest osiągnięcie pozycji najlepszej marki mięsa alternatywnego w Azji, a docelowo miejsca w pierwszej trójce producentów mięsnych zamienników na świecie.

3. Fuzje i przejęcia na rynku roślinnym

1 kwietnia 2022 Mokate i Kubara ogłosiły zawiązanie strategicznego partnerstwa. Rozmowy prowadzone przez właścicieli obu firm zadecydowały o strategicznym partnerstwie pomiędzy rodzinnymi spółkami Mokate oraz Kubara. W efekcie Mokate nabywa 50% udziałów w Kubara, która rozwija się w segmencie produktów naturalnych i wegetariańskich.

Jak podano, celem partnerskiej współpracy jest rozszerzenie dostępności produktów Kubara na zagranicznych rynkach i dalszy rozwój spółki.

Dużym roślinnym newsem 2022 roku było powstanie marki FoodWell. W październiku poinformowaliśmy, że Bakalland połączył się z firmą Purella Superfoods. Powstało FoodWell.

– W ciągu kilku lat chciałbym, abyśmy przekroczyli 1 miliard przychodów przy 33% biznesu z eksportu i e-commerce. To nie będzie nowy podmiot, ale tylko lub aż nowa nazwa – FoodWell – mówił Marian Owerko, założyciel i prezes Bakallandu, CEO FoodWell.

W spółkę zainwestował Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPostu.

– Jak popatrzymy na twarde dane, to Polacy najchętniej chcą odejść od mięsa. Nie mówię o przejściu na weganizm czy wegetarianizm, ale o rzadszym jedzeniu mięsa. Dlatego zajęliśmy się ich produkcją. Cały czas nasz dział R&D pracuje nad nowymi produktami. Komisja Europejska mówi, że do 2030 roku żywność ekologiczna i żywność będąca zamiennikami zyskają na popularności znacznie bardziej niż teraz. 46 proc. Polaków mówi, że bardzo chętnie włączą te produkty do diety. Kotlet zrobiony z zamiennika powoduje 11 razy mniejszą emisję gazów – tłumaczył Rafał Brzoska podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

4. Nowe marki: Planty, Plantway, Hempeat

Oprócz FoodWell, w 2022 roku pisaliśmy także o debiutach innych marek roślinnych. Przypomnijmy niektóre z nich:

W marcu 2022 roku na polski rynek produktów roślinnych wkroczyła marka Planty. W ofercie znalazły się roślinne alternatywy m.in. burgerów, kiełbasek czy klopsików.

– Od lat byliśmy obecni w branży, tworząc produkty pod marki własne dużych sieci handlowych. (...) śledząc trendy i obserwując zmiany zachodzące w branży, mamy przekonanie, że rynek nie został jeszcze nasycony. Z tego względu znaleźliśmy w nim przestrzeń, którą wypełniliśmy produktami Planty – mówił Rafał Maranowski, Członek Zarządu.

Zadebiutował też Plantway – start-up produkujący zamienniki mięsa wywodzący się branży makaronów. Założyciele tej marki, podobnie jak w przypadku Planty, nie są debiutantami na rynku spożywczym. Mają kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji makaronów na przemysłową skalę. Chodzi o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SAS” Andrzej Świderski, które w 2021 roku zostało przejęte przez Makarony Polskie.

– Pomysł pojawił się 3-4 lata temu. Zaczęliśmy badać temat, zgłębiać technologie, odwiedzaliśmy firmy produkujące urządzenia, zrobiliśmy budżet i zdecydowaliśmy się ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Złożyliśmy wniosek do BGK, dostaliśmy dofinansowanie i rozpoczęliśmy inwestycję – wspomina Andrzej Świderski.

Jedną z ciekawych nowych marek roślinnych w 2022 był Hempeat – alternatywa dla mięsa na bazie teksturyzowanego białka konopi, jeden z czterech projektów Green Lanes.

– Prace nad stworzeniem optymalnego produktu trwały kilka miesięcy. Chodziło o to, żeby stworzyć produkt, który będzie faktyczną alternatywą dla mięsa pod względem struktury, smaku, obróbki termicznej, aby był naturalny, smaczny i spełniał oczekiwane parametry odżywcze, m.in. zawierał zbilansowaną wartość aminokwasów oraz odpowiednią ilość białka. Żeby osiągnąć optimum, połączyliśmy kilka różnych białek. Bazą i podstawą są konopie włókniste – wyjaśniał Albert Szpindowski, Hempeat.

Pod koniec 2022 roku Green Lanes poinformowało o sukcesach innego konopnego projektu - Green Lanes Proteins. Spółka planuje wprowadzić na rynek izolat białka z konopi.

5. Przestrzeń debat i spotkań branży roślinnej

Rok 2022 obfitował w ciekawe branżowe spotkania, dyskusje i konferencje. 7 listopada 2022 w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyła się debata "Rynek żywności roślinnej – perspektywiczna nisza rozpycha się w mainstreamie". O przyszłości branży rozmawiali: Jan Kisielewski, Head of Foresight Żabka Polska, Mateusz Kowalewski, prezes zarządu Hortimex, Artur Gajewski, Marketing and R&D Director, Shareholder Purella Superfoods, Iga Czubak, prezes Apollo Roślinny Kurczak, Karolina Kubara, wiceprezes, Kubara Sp z o.o., współwłaścicielka marki Dobra Kaloria, Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl), Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji Upfield Polska oraz Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager, RoślinnieJemy.

Żywność roślinna powinna być sprzedawana na tych samych półkach co mięso czy mleko – apelowali prelegenci debaty:

– Walczymy o równouprawnienie dań wegańskich. Do niedawna nie wiadomo było, gdzie nas wstawić. Teraz konsument nie wie, jakiej półki ma szukać. Ta żywność występuje w różnych miejscach. Zrobił się misz-masz – tłumaczyła Iga Czubak.

W 2022 odbyły się ponadto ważne dla branży konferencje roślinne Plant-Powered Perspectives oraz ProVeg New Food Forum. Patronem medialnym obu z nich był serwis portalspozywczy.pl.

CZYTAJ TEŻ: ProVeg New Food Forum: Jak wprowadzić roślinne produkty do Biedronki, Żabki i Carrefoura?

ProVeg New Food Forum: Producenci żywności a rynek roślinnych alternatyw.