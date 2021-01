Upfield: Początek roku to dobry czas na zmianę nawyków żywieniowych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego blisko co drugi Polak umiera w związku ze schorzeniami sercowo – naczyniowymi. Wśród tych przypadków, kluczową bezpośrednią przyczyną śmierci jest choroba niedokrwienna serca, najczęściej powodowana przez miażdżycę tętnic wieńcowych. U podstaw tej choroby tkwi m.in. gromadzący się w naczyniach krwionośnych, spożywany w nadmiarze, cholesterol. Dlatego tak ważne są dziś działania profilaktyczne dotyczące diety, które warto podjąć właśnie wraz z nadejściem Nowego Roku, by nasze serce na długo pozostało w dobrej formie.

- UPFIELD tworzy lepszą przyszłość opartą na żywności pochodzenia roślinnego, oferując konsumentom możliwość wprowadzania pozytywnych zmian w swoim codziennym życiu. Na początku roku szczególnie mocno zachęcamy do zadbania o zdrowie i podjęcia roślinnego wyzwania. Przejedzeni po świętach i doświadczeni COVIDem może będziemy bardziej skłonni do poprawy nawyków żywieniowych. Nie muszą to być zmiany rewolucyjne, wystarczą małe kroki. Na przykład, można częściej zastępować zwierzęce tłuszcze do smarowania pieczywa ich roślinnymi odpowiednikami, mającymi więcej korzystnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. I to może być nasze postanowienie na 2021 rok – mówi Sebastian Tołwiński, Regionalny Dyrektor ds. Korporacyjnych i PR w Upfield.

Początek Nowego Roku to świetny moment na to, by wprowadzić zmiany w sposobie odżywiania się, zadbać o zdrowie swojego serca i dzięki temu żyć dłużej. Oto kilka ważnych wskazówek dotyczących diety, które mogą pomóc nam w realizacji naszych noworocznych postanowień.

Jedz roślinnie

Dla zachowania zdrowia, a także utrzymania naszego serca w dobrej kondycji, konieczne jest włączanie do diety składników pochodzenia roślinnego, czyli warzyw i owoców, a także codziennych produktów z roślinnym składem. W 2020 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ogłosił nowe zalecenia żywieniowe, przedstawiając je w graficznej formie talerza . Zgodnie z rekomendacjami ekspertów, aż połowę tego talerza zajmują warzywa i owoce. To jasny komunikat – powinny one stanowić podstawę naszego codziennego jadłospisu. Najlepiej, by spożywane były na surowo, ewentualnie po wstępnym przygotowaniu na parze. W przypadku warzyw i owoców warto pamiętać, że im więcej kolorów na talerzu, tym lepiej!