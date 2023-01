Jak tłumaczy Upfield, marka Violife jest światowym liderem roślinnych alternatyw dla serów. Jest obecna na ponad 65 rynkach i cieszy się uznaniem milionów klientów na całym świecie. Nazwa Violife Professional ma być potwierdzeniem zaangażowana firmy Upfield w zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania na żywność pochodzenia roślinnego w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Wzrost liczby fleksitarian sprawił, że coraz więcej osób na całym świecie poszukuje opcji żywieniowych opartych na produktach roślinnych. Dla wielu z nich motywację stanowią względy etyczne oraz świadomość wpływu, jaki produkty mleczne i mięsne wywierają na środowisko. Wiele osób poszukuje także posiłków odpowiadających ich wykluczeniom, alergiom i potrzebom dietetycznym – ograniczaniu nabiału, glutenu czy laktozy.

Simon Lawrence, Head of Violife Professional w Europie Północnej

– Znajdujemy się w kluczowym momencie, w którym ludzie na całym świecie muszą i chcą zmienić sposób odżywiania – nie tylko w celu zmniejszenia wpływu na klimat, ale także dopasowania do bardziej elastycznych potrzeb żywieniowych. Szefowie kuchni mogą być na czele tej zmiany, kierując swoich klientów w stronę żywności w większym stopniu opartej na roślinach oraz oferując konsumentom większy wybór – dodaje.

Zmiana nazwy na Violife Professional odbywa się globalnie. Firma Upfield cały czas konsekwentnie angażuje nowych partnerów w tworzenie zrównoważonych posiłków i przepisów opartych na roślinach, a pod nową marką nadal będzie rozwijać swoje portfolio i oferować nowe produkty na bazie roślin, które sprostają rosnącym wymaganiom branży HoReCa.

Na co dzień pracujemy z szefami kuchni oraz restauratorami i także w Polsce dostrzegamy znaczące zmiany. Roślinna rewolucja na naszych talerzach jest nieunikniona, a my cieszymy się, że bierzemy w niej udział i że możemy pomagać szefom kuchni rozszerzać menu o opcje oparte na roślinach i bardziej przyjazne dla naszej planety. W naszej ofercie jest wiele produktów, które ułatwiają przygotowanie dań i deserów, także dla alergików lub osób wykluczających z diety nabiał albo gluten, a to rosnąca grupa konsumentów, która także zasługuje na doskonałej jakości smaczne dania

Wiktor Orliński, Dyrektor Marketingu Violife Professional CEE