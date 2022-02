Upfield wchodzi w segment roślinnych zamienników jaj

Upfield nawiązał współpracę z czołowym producentem roślinnych zamienników jaj - Alternative Foods (OGGS).

Upfield, największy na świecie producent żywności pochodzenia roślinnego i globalny lider w produkcji roślinnych zamienników dla masła, mixów tłuszczowych do smarowania, śmietan i serów, ogłasza strategiczne partnerstwo z Alternative Foods London Ltd („Alternative Foods” lub „OGGS”), brytyjskim producentem zamienników jaj i czołową wegańską firmą piekarniczą, działającą pod marką OGGS. Partnerstwo obejmuje przejęcie przez Upfield mniejszościowego pakietu udziałów w Alternative Foods.

Firma Alternative Foods rozpoczęła działalność w 2019 roku, oferując szereg produktów piekarniczych i płynnych zamienników jaj, w tym Scrambled OGGS i OGGS Aquafaba, opatentowany płynny zamiennik jaj.

Upfield i OGGS: Współpraca

Jak podaje Upfield, partnerstwo daje możliwość rozwoju bardziej zrównoważonego, naturalnego systemu żywnościowego opartego na roślinach – transformacji, która jest częścią strategii obu firm.

Upfield i OGGS będą pracować nad rozwojem najbardziej popularnych produktów zamiennych dla jaj, wykorzystując globalną sieć dystrybucji detalicznej Upfield i kanał sprzedaży Upfield Professional - do szefów kuchni i restauracji. Dzięki współpracy z najbardziej nowoczesnym Centrum Nauk o Żywności (Food Science Centre) należącym do Upfield, partnerstwo pozwoli również na dalsze innowacyjne prace badawczorozwojowe w obszarze płynnych zamienników jaj i białek pochodzenia roślinnego. Upfield i OGGS łączą się we wspólnej strategii dostarczania naturalnych produktów pochodzenia roślinnego, które spełniają oczekiwania Konsumentów w zakresie smaku i wartości odżywczych.

- Dzięki ciągłym innowacjom z użyciem naturalnych składników, konsumenci otrzymują dostęp do większej liczby produktów żywnościowych, które są wolne od alergenów i charakteryzują się bardziej zrównoważonym pochodzeniem. Faktem jest, że ocena cyklu życia (LCA, Life Cycle Assessment) roślinnych margaryn i produktów Upfield do smarowania wykazała o 70% mniejsze obciążenie dla klimatu, o dwie trzecie mniej ziemi wymaganej pod uprawy i o ponad połowę mniej zużywanej wody w porównaniu do nabiałowych odpowiedników tych roślinnych produktów. Natomiast roślinne alternatywy sera oferowane przez Upfield - w porównaniu do ich mlecznych odpowiedników - wywierają o połowę mniejszy wpływ na klimat, a ich uprawy zajmują mniej niż jedną trzecią ziemi uprawnej. OGGS przeprowadził podobną ocenę LCA dla produktów Aquafaby i Scrambled OGGS, których emisja Co2 okazała się niższa o ponad 70% w porównaniu do jaj kurzych, udowadniając tym samym, że roślinne zamienniki dla zwierzęcych odpowiedników są lepszym wyborem dla klimatu - informuje firma.

- Nasza wizja "Lepszej przyszłości opartej na roślinach" oznacza, że jesteśmy oddani idei zapewnienia konsumentom szeregu możliwości wypróbowania diety opartej na roślinach. Partnerstwo to pozwala nam rozwinąć nową kategorię białka pochodzenia roślinnego, oferować szerszy wachlarz możliwości i oczekiwać silnego, trwałego wzrostu. Znamy innowacyjną technologię, którą udoskonala OGGS i jesteśmy podekscytowani, że możemy stać się jej częścią a także pomóc w rozwoju kategorii roślinnych alternatyw jaj poprzez połączenie naszego globalnego zasięgu i rosnącego sektora gastronomicznego - powiedział David Haines, Dyrektor Generalny Grupy Upfield.

Hannah Carter, założycielka i dyrektor generalny Alternative Foods, dodała: „Naszą misją jest wyeliminowanie z łańcucha produkcji żywności zbędnych produktów pochodzenia zwierzęcego, aby poprawić stan planety i dobrostan zwierząt. Oznacza to wyeliminowanie takich produktów, które nie przynoszą korzyści odżywczych, jak np. białko jaja w chlebie. Nasza oferta zapewnia Konsumentom smaczne roślinne zamienniki jaj a jednocześnie OGGS po raz pierwszy może zaoferować gastronomii i producentom płynną alternatywę dla jaj, nie ograniczając przy tym innowacyjności. Dzięki partnerstwu z Upfield możemy zwiększyć skalę dystrybucji i świadomość konsumencką produktów OGGS Egg Alternative; Aquafaba i Scrambled OGGS jednocześnie wprowadzając pozytywne zmiany szybciej niż moglibyśmy to samodzielnie zrobić”.

Upfield: Jakie ma marki?

Upfield posiada ponad 100 marek takich jak np. Flora, Rama, Blue Band, ProActiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock i Violife. Firma ma siedzibę w Amsterdamie i oferuje swoje produkty w ponad 95 krajach oraz posiada 15 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Upfield zatrudnia ponad 4200 pracowników.

Czym zajmuje się OGGS?

Alternative Foods Ltd rozpoczęła działalność w 2019 roku w Wielkiej Brytanii jako pierwsza i największa wegańska marka piekarnicza, oferująca szereg produktów piekarniczych i płynnych zamienników jaj, w tym OGGS Aquafaba – opatentowaną płynną alternatywę jaj oraz OGGS Scrambled.