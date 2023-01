Pierwszy raz od powstania naszej etykiety w 1996 wprowadzamy tak znaczną modyfikację. To bardzo ważna zmiana, która ma ułatwić rozróżnienie pomiędzy oznaczonymi produktami wegańskimi i wegetariańskimi. Inspiracją do zmiany były przed wszystkim sygnały napływające od konsumentów z całego świata świadczące o potrzebie większej odmienności obydwu etykiet - mówi Przemysław Chojnicki, Dyrektor ds. certyfikacji V-Label Polska

Nowe wegańskie logo nadal jest podobne do swojej poprzedniej wersji. Otrzymało jednak zaktualizowany tekst wskazujący na globalny charakter V-Label. Wegetariańskie logo zostało odświeżone, zyskało zielone tło, które bardziej je wyróżnia i zapewnia kontrast.

Spodziewamy się, że zmiana większości certyfikowanych produktów potrwa do dwóch lat. Wynika to z ogromnej skali przedsięwzięcia oraz istniejących zapasów. Nie chcemy przyczyniać się do marnowania produktów — mówi o nowych logotypach współdyrektor V-Label International, Martin Ranninger.