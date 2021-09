Vegenuts. Nowa roślinna marka wchodzi na rynek

Vegenuts to nowa roślinna marka, która właśnie debiutuje na rynku. We wrześniu pierwsze produkty Vegenuts dostępne będą dla klientów Frisco. W szerokiej dystrybucji stacjonarnej produkty pojawią się już na jesieni.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 27-09-2021, 09:56

Vegenuts to nowa roślinna marka firmy Sys. fot. mat. pras.

Vegenuts - nowa roślinna marka na rynku

Vegenuts to linia produktów śniadaniowych: owsianek instant z kokosowym napojem w składzie. Produkty to roślinna alternatywa dla tradycyjnych owsianek instant, które zawierają mleko lub serwatkę w proszku. Zastosowanie roślinnego napoju w proszku to innowacja i wyróżnik w kategorii. Dzięki temu owsianki uzyskują kremową konsystencję po zalaniu wrzątkiem i nie wymagają samodzielnego dodania mleka lub napoju roślinnego.

- Postawiliśmy na typowo wegański brand z potencjałem eksportowym, bo myślimy o tej marce szeroko. Chcieliśmy, żeby miała zdefiniowaną tożsamość i dawała przestrzeń na odrobinę kreatywnego szaleństwa w komunikacji - mówi Małgorzata Krześniak, dyrektor marketingu SYS Foods, właściciela marki Vegenuts.

Sys planuje wejścia w kolejne kategorie

- Owsianki z kokosowym napojem roślinnym to dla nas dopiero początek. Plan rozwoju portfolio zakłada wejście w inne kategorie, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Sprzedaż w kanałach online naszych marek rosła dynamicznie od lat. Oczywiście pandemia przyspieszyła ten trend - dodaje.

Dyrektor marketingu Sys Foods przyznaje, że firma dostrzega duży potencjał e-commerce.

- Dlatego zdecydowaliśmy, że premierę Vegenuts przeprowadzimy właśnie online. Zanim produkty trafią do szerokiej dystrybucji w supermarketach i dyskontach, udostępniliśmy je w pierwszej kolejności otwartym na nowości klientom Frisco. Współpracujemy od prawie 3 lat i zawsze była to współpraca udana, dlatego wybór partnera na rynku e-grocery był dla nas oczywisty. Cieszymy się, że Frisco podzieliło nasz entuzjazm. Premierę marki wsparliśmy kampanią reklamową i licznymi działaniami online - dodaje Małgorzata Krześniak.

Produkty Vegenuts na Frisco.pl

- Frisco.pl to nie tylko dostawa najwyższej jakości produktów, w tym świeżych warzyw i owoców od lokalnych dostawców prosto pod drzwi, nawet tego samego dnia. Staramy się również odpowiadać na bieżące potrzeby klientów, a nawet wyprzedzać je oferując produkty, które za chwilę znajdą się w obszarze ich zainteresowań. Współpraca z Vegenuts jest więc naturalną odpowiedzią na umacniający się w naszym społeczeństwie trend ograniczania spożycia produktów odzwierzęcych. Dzięki niej, to właśnie klienci Frisco.pl jako pierwsi będą mogli spróbować zdrowych i oryginalnych owsianek wege, łatwych do przygotowania w każdych warunkach – mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl

Za strategię marketingową, branding, design opakowań i wprowadzenie marki na rynek odpowiada QL hunters — kolektyw strategiczno-kreatywny skierowany do firm z branży spożywczej.