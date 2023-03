- W eksporcie widzimy olbrzymi potencjał na rozwój naszej dystrybucji. Otrzymujemy mnóstwo zapytań od zagranicznych kontrahentów. Na początku myślimy o rynku niemieckim, hiszpańskim i o Wielkiej Brytanii - zapowiada Magdalena Rzymanek-Paczkowska, współzałożycielka Wege Sióstr.

Wege Siostry: Kolejne linie produkcyjne

Portalspozywczy.pl: Od 2017 roku produkujecie roślinne alternatywy dla serów i masła z orzechów nerkowca. Jak zmieniają się Wasze moce produkcyjne? Czy macie własny zakład czy zlecacie produkcję?

Magdalena Rzymanek-Paczkowska, współzałożycielka Wege Sióstr: Od samego początku sami produkujemy nasze roślinne alternatywy. W 2022 roku przenieśliśmy produkcję do nowego (już piątego) zakładu, była to największa inwestycja w historii firmy. To tutaj po raz pierwszy uruchomiliśmy własny dział R&D. Trwają w nim już prace nad nowymi produktami – podobnie jak wcześniejsze wyroby, bazować będą one na orzechach nerkowca, ale tym razem z dodatkiem białek roślinnych.

Jedna z nowych linii, która powstała w nowym zakładzie będzie miała premierę jeszcze w marcu.

Planujemy zakup nowych maszyn i linii produkcyjnej w związku z wdrożeniem kolejnych linii produktowych. Naszym wielkim celem na ten rok jest też wyjście na eksport i z tym wiążą się znaczne nakłady finansowe. Pracujemy już nad niezbędnym do tego wydłużeniem terminu naszych produktów. Na początku myślimy o rynku niemieckim, hiszpańskim i o Wielkiej Brytanii.

Wege Siostry i Hochland Polska

Wasza firma od ponad roku współpracuje z Hochland Polska. Na czym polega ta współpraca?

W grudniu 2021 roku Wege Siostry nawiązały długofalową współpracę z firmą Hochland Polska, która w swoim portfolio ma także roślinną markę SimplyV.

My jako jeszcze start-up bardzo dynamicznie się rozwijaliśmy i ta współpraca dała nam możliwość kontynuacji tego rozwoju. Hochland Polska przede wszystkim wspiera nas wiedzą z zakresu technologii, organizacji i zarządzania. Wiemy, że dzięki tej współpracy możemy lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów. Jednocześnie Hochland Polska i Wege Siostry są odrębnymi firmami skoncentrowanymi na autorskich działaniach, a Hochland pozostaje mniejszościowym udziałowcem w Wege Siostrach.

