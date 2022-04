Wege Siostry weszły na stałe do Netto

Wegański zamiennik sera od Wege Sióstr - Toczony z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim - dostępny jest już w stałej ofercie większości sklepów Netto.

Wege Siostry to wegańska marka tworząca szeroką i różnorodną ofertę produktów roślinnych na bazie m. in. orzechów nerkowca. Sztandarowym produktem jest Toczony, który wyglądem przypomina ser camembert. Jeden zez smaków Toczonego wszedł właśnie na stałe do oferty sieci Netto.

Początki marki Wege Siostry sięgają 2017 roku, kiedy jedna z sióstr - Zuzanna Rzymanek, zatrudniła się w jednym z wegańskich lokali w Warszawie. Jednym z dań, które postanowiła przygotować, była deska roślinnych serów na bazie orzechów nerkowca.

Współpraca z Hochland

W 2022 roku firma nawiązała współpracę z Hochland Polska.

Jak podkreślają twórczynie Wege Sióstr, współpraca z Hochland dała im dodatkową możliwość rozwoju.

- Poszerzenie dystrybucji i dotarcie do szerszego grona klientów, a także doświadczenie specjalistów, do których bez wsparcia firmy Hochland nie mielibyśmy dostępu. Wiemy, że dzięki temu możemy lepiej odpowiadać na potrzeby, które konsumenci cały czas nam komunikują. Po pięciu latach działania dotarliśmy do momentu, w którym poczuliśmy, że musimy zrobić ogromny krok do przodu, ale jednocześnie sami możemy nie udźwignąć tak dynamicznego rozwoju. Do tej pory już 4 razy zmieniliśmy zakład produkcyjny na większy, a przez ostatnie dwa lata liczba zatrudnianych przez nas osób wzrosła czterokrotnie. A przecież wszystko zaczęło się w kuchni naszej mamy! Przyszłość jest roślinna, a naszym marzeniem jest, by dzięki naszym produktom oferta roślinna stała się bardziej dostępna, łatwiejsza w odbiorze i pyszniejsza dla wszystkich chętnych w Polsce i poza jej granicami - dodają.