Uważamy, że obecne zapisy dotyczące nazewnictwa produktów roślinnych tak naprawdę nie ułatwiają, a utrudniają życie – zarówno producentom, jak i konsumentom. Wierzymy, że przyszłość jest roślinna i o roślinnych produktach będzie można mówić w Unii Europejskiej tak samo jak o nabiałowych – mówi Magdalena Rzymanek-Paczkowska, współzałożycielka Wege Sióstr.

Potencjał polskiego rynku alternatyw nabiału

Portalspozywczy.pl: Od 2017 roku produkujecie roślinne alternatywy dla serów i masła z orzechów nerkowca. Jak oceniacie potencjał polskiego rynku alternatyw nabiału?

Magdalena Rzymanek-Paczkowska, współzałożycielka Wege Sióstr: Naszym zdaniem potencjał jest olbrzymi. Jest jeszcze miejsce na naprawdę wiele nowych produktów. O ile kategorie roślinnych alternatyw dla mleka jest bardzo rozbudowana, wszystkie pozostałe kategorie: zamienniki jogurtów, masła i serów to jeszcze kategorie, które dopiero będą się rozwijać.

Dodatkowo, coraz ważniejsza zaczyna być jakość, a nie tylko to, że produkt jest roślinny. W temacie składów i smaku pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, producenci muszą się bardziej postarać, żeby przekonać do siebie konsumentów. Potrzebne są produkty z lepszym składem, czyli zdrowe i oczywiście smaczne – tak by stały się naturalnym wyborem także dla osób odżywiających się tradycyjnie, a nie tylko wegan, wegetarian i osób z nietolerancjami pokarmowymi.

Żywność roślinna w sieciach handlowych

Ostatnio zadebiutowałyście w vege ladzie Carrefoura. Czy producentom żywności roślinnej jest łatwo wejść do sieci handlowych? Jakie są kryteria i co jest największą trudnością?

To bardzo dobry przykład. Lada vege w Carrefourze to innowacyjny sposób podejścia sieci do produktów roślinnych, a my staramy się wpisywać w nowe obszary działań naszych kontrahentów i przedstawiać im innowacyjne produkty i rozwiązania. Jesteśmy niewielką firmą, co jest przy takich projektach atutem, bo mamy dużą dozę elastyczności i otwartości.

Na co dzień nawiązanie współpracy z sieciami nie jest jednak dla mniejszych firm takie proste. Dla nas największą trudnością są negocjacje dotyczące warunków współpracy z takimi dużymi kontrahentami oraz podołanie ilościom umów i innych dokumentów niezbędnych do pomyślnej współpracy.

FDA opublikowała wytyczne, w których dopuszcza na rynku amerykańskim nazywanie napojów pochodzenia roślinnego – mlekiem. Jak oceniacie problem z nazewnictwem produktów roślinnych na naszym rodzimym rynku?

Mamy wielką nadzieję, że tak stanie się także i u nas. Uważamy, że obecne zapisy dotyczące nazewnictwa produktów roślinnych tak naprawdę nie ułatwiają, a utrudniają życie – zarówno producentom, jak i konsumentom. Zamiast normalizować wege opcje, pokazują je językowo jako przeciwieństwo, coś co jedynie naśladuje. Roślinne produkty są więc “alternatywami”, “zamiennikami”. My tego tak nie postrzegamy, roślinny produkt może być pysznym i zdrowym pierwszym wyborem, a nie zamiennikiem i to powinno mieć swoje odbicie w języku.

Dlatego naszym zdaniem to, że w Stanach Zjednoczonych można nazwać produkt “serem z nerkowców” a nie “roślinną alternatywą dla sera, z nerkowców” to bardzo dobry kierunek. Wierzymy, że przyszłość jest roślinna i o roślinnych produktach będzie można mówić w Unii Europejskiej tak samo, jak o nabiałowych.

