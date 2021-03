Wielkanocny niezbędnik – roślinne zamienniki nabiału

Coraz więcej osób sięga po roślinne zamienniki produktów. Nie inaczej jest także w czasie świąt, gdy tradycyjnie przygotowywane są typowe dla tego okresu dania. Wielkanocne potrawy można bez problemów przyrządzić również na sposób wegański, a pomóc w tym mogą warianty roślinnych produktów firmy Upfield.

Do pieczenia

Dla wielu konsumentów pieczenie jest jednym z najważniejszych elementów świątecznych przygotowań. Wielkanoc to czas, gdy na stołach królują przede wszystkim wypieki przygotowywane od podstaw – w tym tradycyjne babki, mazurki, makowce i serniki. Do ich przygotowania warto wykorzystywać sprawdzone produkty, które stanowią gwarancję, że wypiek zawsze się uda – w tym niezbędną i doskonale znaną w polskich domach kostkę do pieczenia Kasia, która od lat pomaga w przygotowaniu domowych słodkości.

Kostka do pieczenia Kasia dostępna jest także w wegańskiej, roślinnej wersji w wariancie 100% roślinna kostka do pieczenia Kasia bez laktozy.

Do smarowania pieczywa

Niezastąpionym elementem świątecznej tradycji w polskich domach jest wielkanocne śniadanie.

Do smarowania pieczywa warto wybierać wysokiej jakości produkty cechujące się roślinnym składem, takie jak Flora, z kompozycją olejów roślinnych: rzepakowego, słonecznikowego i lnianego. Wśród oferowanych wariantów znajdują się wegańskie produkty Flora Original i Flora Light, będące źródłem naturalnych kwasów Omega-3 i 6.

Osoby, które szukają roślinnych, wegańskich produktów do smarowania, a także ci, którzy sięgają po produkty bez laktozy, wybrać mogą także Ramę 100% Roślinną.

Dla tych, którzy walczą z cholesterolem

Osoby, u których występuje podwyższony poziom cholesterolu, sięgać powinny po produkty funkcjonalne z dodanymi sterolami, jak Flora ProActiv – w wariancie standardowym oraz w wariancie Flora ProActiv Kardio. Dzięki użyciu wysokiej jakości olejów – słonecznikowego i lnianego - produkty Flora ProActiv są doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6. Dzięki zawartości dodanych steroli roślinnych pomagają także w skutecznym obniżeniu cholesterolu. Oba warianty produktów Flora ProActiv charakteryzują się roślinnym składem i są odpowiednie dla wegan.

Wegańskie alternatywy dla sera

Doskonałe w smaku, cechujące się roślinnym składem, przeznaczone do różnorodnych dań – oto produkty marki Violife, wegańska alternatywa dla sera. Są znakomitą propozycją dla wszystkich, którzy dążą do tego, by ich codzienna dieta była jednocześnie smaczna i bardziej roślinna.

Violife to ulubiona marka wegan, wegetarian i fleksitarian na całym świecie. Równocześnie jej produkty są polecane wszystkim wielbicielom pysznego jedzenia, którzy swoją dietę chcą uzupełnić o produkty pochodzenia roślinnego. Produkty Violife są wolne m.in. od laktozy, glutenu, orzechów, soi i konserwantów, dzięki czemu są odpowiednie także dla osób, u których występują alergie i nietolerancje pokarmowe.

Asortyment Violife to wiele różnych wariantów wegańskich alternatyw dla serów. Produkty marki świetnie sprawdzą się świetnie, jako dodatek do wielkanocnych dań.

Grecka oliwa z oliwek

Uzupełnieniem przygotowywanych dań może być także oliwa z oliwek – Altis. Altis to najlepszy smak tradycyjnej greckiej oliwy, do ostatniej kropli.