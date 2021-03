Właściciel "Rośleka" wyśpiewał sobie wejście na półkę do Żabki

Michał Koncewicz, twórca marki "Rośleko" marzył, by jego produkty trafiły na półki największej sieć niewielkich sklepów spożywczych (typu convenience) w naszym kraju. Jednak nie można było się do przedstawicieli tej sieci ani dodzwonić ani dopisać. Więc postanowił to sobie wyśpiewać. Z jakim rezultatem?