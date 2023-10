Żywność roślinna

Z owocami, z orzechami, a nawet z kurkumą. To danie w każdej wersji jest pyszne!

Dlaczego warto zajadać się owsianką? Co do niej dodać, by była jeszcze zdrowsza i smaczniejsza? Jak zostać owsiankowym królem? Międzynarodowy dzień tego popularnego, śniadaniowego dania, przypadający na 10 października, to dobry pretekst by odpowiedzieć na te pytania.

Owsianka z garścią świeżych owoców, to dodatkowa porcja witamin/Fot. PAP