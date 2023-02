Roślinny zamiennika jajka MyEgg trafił właśnie do pierwszych sklepów SPAR Polska. "Zależy nam na możliwie szybkim otworzeniu się na rynki zachodnie" - mówi serwisowi portalspozywczy Arkadiusz Kleszcz, CEO MyEgg.

Prace nad roślinnym zamiennikiem jaj MyEgg rozpoczęły się w 2019 roku; fot. Linkedin Piotr Grabowski

Co to jest MyEgg?

MyEgg to płynny, roślinny zamiennik jaja. W jego składzie znajdują się nasiona konopi siewnych, białko grochu, inulina oraz czarna sól Kala Namak nadająca intensywnego jajecznego aromatu. Prace nad produktem rozpoczęły się w 2019 roku. Od lutego MyEgg dostępny jest w sieci SPAR Polska. Firmie zależy także na segmencie HoReCa oraz wyjściu na rynki zachodnie

- Chcemy spopularyzować produkt w Polsce poprzez obecność w segmencie HoReCa oraz produkcję żywności na bazie naszego jaja. Zależy nam również na możliwie szybkim otworzeniu się na rynki zachodnie - mówi serwisowi portalspozywczy Arkadiusz Kleszcz, CEO MyEgg.

Zamiennik jajka: Jakie perspektywy?

Roślinne zamienniki jaj to produkt stosunkowo nowy na rynku żywności roślinnej.

Najstarszy zamiennik jaja kurzego debiutował na rynku w Stanach Zjednoczonych około 3,0-3,5 roku temu. Patrząc jednak na przykład tej firmy, która jeszcze w połowie 2022 roku chwaliła się osiągnięciem sprzedaży około 300 milionów ekwiwalentów jaj, a także biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatniego roku na rynku europejskim zaczęło pojawiać się sporo płynnych zamienników, wydaje się że potencjał jak najbardziej jest. Arkadiusz Kleszcz, CEO MyEgg

- Jeśli chodzi o nasz lokalny rynek, to zleciliśmy lub sami przeprowadziliśmy kilka badań ankietowych / wywiadów z potencjalnymi odbiorcami produktów i otrzymaliśmy raczej entuzjastyczną informację zwrotną. Wierzymy, że sprzedaż w najbliższych tygodniach i miesiącach to potwierdzi - dodaje CEO MyEgg.

Roślinne jajka: Kto jest odbiorcą?

Produkt skierowany jest przede wszystkim do grupy wegan i osób uczulonych na jaja kurze.

- Chcielibyśmy, żeby MyEgg stał się atrakcyjną alternatywą jaja również dla świadomych konsumentów, którzy chcą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Badania niezależnej firmy badawczej „Our world in data" pokazują, że wyprodukowanie 1 kg jaj kurzych powoduje emisję około 4,7 kg gazów cieplarnianych. Myślę, że nawet jeśli ktoś lubi jajecznicę z jaj kurzych, to być może w innych zastosowaniach (np. naleśniki, omlety, gofry, ciasta, kopytka etc.) przekona się do naszego produktu - mówi Arkadiusz Kleszcz.